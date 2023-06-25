نتنياهو يكشف عن سياسة جديدة سيتّبعها ضد الفلسطينيين بالضفة





وادّعى أنه "خلال عملية (حارس الأسوار) قمنا بتغيير المعادلة أمام حماس حيث أعدناها إلى الوراء عشر سنوات، وخلال عملية (درع وسهم) قمنا بتغيير المعادلة أمام الجهاد، حيث قضينا على قيادتها في غزة ".



ويشار إلى أن ثلاثة فلسطينيين، استشهدوا، مساء الأربعاء المنصرم، إثر استهداف مركبتهم من قبل طائرة إسرائيلية مسيّرة شمال جنين.



رام الله - دنيا الوطنكشف رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن سياسية جديدة سيتم اتباعها من قِبل جيشه، تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية.وقال نتيناهو خلال جلسة للحكومة ، إننا "سنتبع سياسة حازمة تسمح للجيش باستخدام كافة الأدوات المتاحة من أجل الدفاع عن أمن المستوطنين".وزعم نتنياهو أنه "خلال الأسبوع الماضي قمنا بتغيير المعادلة هذه أمام المسلحين في الضفة، حيث قضى الجيش على مسلحين في جنين بواسطة طائرة مسيرة وهو نذير لما ستؤول إليه الأمور مستقبلاً".