غزة: المباحث العامة تتفقد مزارع المواشي قبيل عيد الأضحى لمتابعة شروط السلامة فيها

رام الله - دنيا الوطنتفقدت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة في المباحث العامة بقطاع غزة، عدداً من مزارع المواشي والأبقار قبيل عيد الأضحى المبارك.يأتي ذلك، ضمن جهودها لمتابعة مدى التزام التجار بتطبيق شروط السلامة، والتأكد من التزامهم بالأسعار التي أقرتها وزارة الزراعة ومتابعة الحالة الصحية للمواشي.ونفذت مباحث التموين سلسلة جولات تفقدية على مزارع المواشي في جميع محافظات قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع الوزارات المختصة كالزراعة والاقتصاد الوطني.وأجرت بالشراكة مع الأقسام الحكوميةالمختصة، فحصًا للأطعمة المقدمة للمواشي؛ للتأكد من عدم تغذيتها بأعلاف تعمل على زيادة وزنها قبيل العيد.وأوضحت مباحث التموين، أنها تتابع ترخيص الموازين والقبانات وصلاحيتها؛ لمنع التلاعب في الأوزان، مبينةً أنها ستتابع عمل الجمعيات الخيرية في ذبح الأضاحي خلال العيد، وآليات نقلها وتوزيعها على المواطنين.