الاحتلال يعقد جلسة محكمة للأسير أحمد مناصرة غداً الإثنين

رام الله - دنيا الوطنتعقد المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، يوم غد الإثنين، جلسة جديدة للأسير أحمد مناصرة.وأفاد نادي الأسير، في بيان له، اليوم الأحد، بأن المحامي خالد زبارقة أكد أن جلسة محكمة جديدة تُعقد غدا للأسير أحمد مناصرة، في المحكمة العليا للاحتلال الساعة الثالثة والنصف للنظر في الالتماس الذي تقدم به طاقم الدفاع ضد استمرار عزله الانفراديّ، وذلك في ضوء استمرار تدهور وضعه النفسيّ والصحيّ.يذكر أن محكمة الاحتلال مددت العزل الانفرادي للأسير مناصرة في آذار الماضي لمدة ستة أشهر بحيث تنتهي في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، علما أنه معزول انفراديا منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2021، ويواجه وضعا نفسيا وصحيا خطيرا.