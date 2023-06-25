عربي

العاهل الأردني يؤكد أهمية تكثيف الجهود نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية

العاهل الأردني يؤكد أهمية تكثيف الجهود نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على أهمية تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية، وإيقاف أيّة إجراءات أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام.

وجاء ذلك، خلال استقباله مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا أ. ليف، اليوم الأحد، في قصر الحسينية لمناقشة  آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وشدّد الملك عبد الله، على ضرورة العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتطرق اللقاء إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمساعي المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان، والسفير الأميركي في عمّان، هنري ووستر.

وتناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية، وآليات تعزيزها في مختلف المجالات. وفق قناة (المملكة)

وأعرب العاهل الأردني، عن اعتزازه بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، مؤكدا الحرص على توسيع التعاون بينهما مثمّناً الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في القطاعات التنموية.



أخبار ذات صلة

العاهل الأردني يؤكد أهمية تكثيف الجهود نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية

العاهل الأردني يؤكد أهمية تكثيف الجهود نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية

حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مِنَى لقضاء يوم التروية

حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مِنَى لقضاء يوم التروية

الولايات المتحدة تتجه لتقديم 1.45 مليار دولار مساعدات للأردن

الولايات المتحدة تتجه لتقديم 1.45 مليار دولار مساعدات للأردن

السلطات السعودية: أكثر من 1.6 مليون حاج وصلوا المملكة لأداء مناسك الحج

السلطات السعودية: أكثر من 1.6 مليون حاج وصلوا المملكة لأداء مناسك الحج

بالفيديو: قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرتين للجيش السوداني

بالفيديو: قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرتين للجيش السوداني

كم عدد الحجاج الذين استقبلتهم السعودية منذ عام 1954؟

كم عدد الحجاج الذين استقبلتهم السعودية منذ عام 1954؟

تفاصيل لقاء السيسي وبن سلمان في باريس

تفاصيل لقاء السيسي وبن سلمان في باريس

الجزائر تدين اعتداءات الاحتلال والمستوطنين وتجدد موقفها الداعم لحقوق شعبنا

الجزائر تدين اعتداءات الاحتلال والمستوطنين وتجدد موقفها الداعم لحقوق شعبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وفد نقابي عمالي إيرلندي يؤكد دعمه الكامل لعمال وعاملات فلسطين

وفد نقابي عمالي إيرلندي يؤكد دعمه الكامل لعمال وعاملات فلسطين

ورشة عمل تناقش آليات النهوض بواقع الرياضة الجامعية والمدرسية

ورشة عمل تناقش آليات النهوض بواقع الرياضة الجامعية والمدرسية

البرغوثي من قرية أم صفا: إرهاب وإجرام المستوطنين لن يكسر إرادة شعبنا

البرغوثي من قرية أم صفا: إرهاب وإجرام المستوطنين لن يكسر إرادة شعبنا

صور.. جامعة النجاح الوطنية تنظم اليوم التوظيفي لعام 2023

صور.. جامعة النجاح الوطنية تنظم اليوم التوظيفي لعام 2023

وزارة المالية تُسلم ديوان الرقابة الحساب الختامي لعام 2022

وزارة المالية تُسلم ديوان الرقابة الحساب الختامي لعام 2022

الاقتصاد بغزة تُحذر المواطنين من التعامل مع شركة وهمية

الاقتصاد بغزة تُحذر المواطنين من التعامل مع شركة وهمية

تعيين قاضي المحكمة الإدارية العليا مستشاراً قانونياً للرئيس عباس

تعيين قاضي المحكمة الإدارية العليا مستشاراً قانونياً للرئيس عباس

وحدات القمع تقتحم قسم 21 في (عوفر) وتُجري تفتيشات استفزازية

وحدات القمع تقتحم قسم 21 في (عوفر) وتُجري تفتيشات استفزازية

منوعات

بالصور.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بالصور.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بالفيديو.. تامر حسني يتصدر الترند بهرمون السعادة

بالفيديو.. تامر حسني يتصدر الترند بهرمون السعادة

ياسمين عز تثير الجدل بعد ارتدائها الحجاب على الهواء مباشرة

ياسمين عز تثير الجدل بعد ارتدائها الحجاب على الهواء مباشرة

بإطلالة صيفية جريئة.. نادين نجيم تلفت الأنظار

بإطلالة صيفية جريئة.. نادين نجيم تلفت الأنظار

شاهد.. منة عرفة تثير تفاعلاً عبر منصات التواصل من المالديف

شاهد.. منة عرفة تثير تفاعلاً عبر منصات التواصل من المالديف

&quot;لا يمانع&quot;.. ديمة بياعة تكشف موقف زوجها من تقديمها مشاهد جريئة

"لا يمانع".. ديمة بياعة تكشف موقف زوجها من تقديمها مشاهد جريئة

خالد عليش يوجه رساله مؤثرة لابنته عبر الانستغرام

خالد عليش يوجه رساله مؤثرة لابنته عبر الانستغرام

بكلمات صادمة.. والد حسام حبيب يفتح النار على ابنه

بكلمات صادمة.. والد حسام حبيب يفتح النار على ابنه

تامر أمين يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب &quot;مايوه&quot; حفل جدة

تامر أمين يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب "مايوه" حفل جدة

شاهد.. حفل زفاف شقيق أصالة يُشعل مواقع التواصل

شاهد.. حفل زفاف شقيق أصالة يُشعل مواقع التواصل

عربي

الولايات المتحدة تتجه لتقديم 1.45 مليار دولار مساعدات للأردن

الولايات المتحدة تتجه لتقديم 1.45 مليار دولار مساعدات للأردن

السلطات السعودية: أكثر من 1.6 مليون حاج وصلوا المملكة لأداء مناسك الحج

السلطات السعودية: أكثر من 1.6 مليون حاج وصلوا المملكة لأداء مناسك الحج

بالفيديو: قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرتين للجيش السوداني

بالفيديو: قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرتين للجيش السوداني

كم عدد الحجاج الذين استقبلتهم السعودية منذ عام 1954؟

كم عدد الحجاج الذين استقبلتهم السعودية منذ عام 1954؟