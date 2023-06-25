العاهل الأردني يؤكد أهمية تكثيف الجهود نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية





وأعرب العاهل الأردني، عن اعتزازه بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، مؤكدا الحرص على توسيع التعاون بينهما مثمّناً الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في القطاعات التنموية.









وتناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية، وآليات تعزيزها في مختلف المجالات. وفق قناة (المملكة)