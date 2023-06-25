حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مِنَى لقضاء يوم التروية



وأمس السبت، طاف حول الكعبة حجّاج بملابس الإحرام البيضاء، وقد حمل كثير منهم مظلات للوقاية من الشمس، فيما كان آخرون يصلّون ويدعون، على الأرضيّات الرخاميّة البيضاء التي تفوح منها رائحة المسك.



رام الله - دنيا الوطنتبدأ قوافل حجاج بيت الله الحرام، مساء اليوم الأحد، ليلة الثامن من شهر ذي الحجة، في التوجه إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، اقتداء بسنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم.ويُعد مشعر منى أول محطات مناسك الحج في المشاعر المقدسة، ويقضي حجاج بيت الله الحرام في هذا المشعر يوم التروية وليالي التاسع و11 و12 من ذي الحجة لمن يتعجل وليلة 13 لمن يتأخر.وكان مئات آلاف الحجّاج، أدوا الأحد، "طواف القدوم" حول الكعبة المشرفة في مدينة مكّة المكرّمة في مستهلّ مناسك الحجّ الذي ينطلق بأعداد مماثلة لما قبل جائحة (كوفيد-19).وفاضت شوارع مكة المكرمة بآلاف الحجّاج من الجنسيّات كافّة، بعدما سمحت السعوديّة للمسلمين بأداء فريضة الحجّ هذا العام من دون أيّ قيود على عدد الحجّاج وأعمارهم.