عربي

حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مِنَى لقضاء يوم التروية

حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مِنَى لقضاء يوم التروية
حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مِنَى لقضاء يوم التروية
رام الله - دنيا الوطن
تبدأ قوافل حجاج بيت الله الحرام، مساء اليوم الأحد، ليلة الثامن من شهر ذي الحجة، في التوجه إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، اقتداء بسنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم.

ويُعد مشعر منى أول محطات مناسك الحج في المشاعر المقدسة، ويقضي حجاج بيت الله الحرام في هذا المشعر يوم التروية وليالي التاسع و11 و12 من ذي الحجة لمن يتعجل وليلة 13 لمن يتأخر.

وكان مئات آلاف الحجّاج، أدوا الأحد، "طواف القدوم" حول الكعبة المشرفة في مدينة مكّة المكرّمة في مستهلّ مناسك الحجّ الذي ينطلق بأعداد مماثلة لما قبل جائحة (كوفيد-19).

وفاضت شوارع مكة المكرمة بآلاف الحجّاج من الجنسيّات كافّة، بعدما سمحت السعوديّة للمسلمين بأداء فريضة الحجّ هذا العام من دون أيّ قيود على عدد الحجّاج وأعمارهم.

وأمس السبت، طاف حول الكعبة حجّاج بملابس الإحرام البيضاء، وقد حمل كثير منهم مظلات للوقاية من الشمس، فيما كان آخرون يصلّون ويدعون، على الأرضيّات الرخاميّة البيضاء التي تفوح منها رائحة المسك.

أخبار ذات صلة

حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مِنَى لقضاء يوم التروية

حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مِنَى لقضاء يوم التروية

الولايات المتحدة تتجه لتقديم 1.45 مليار دولار مساعدات للأردن

الولايات المتحدة تتجه لتقديم 1.45 مليار دولار مساعدات للأردن

السلطات السعودية: أكثر من 1.6 مليون حاج وصلوا المملكة لأداء مناسك الحج

السلطات السعودية: أكثر من 1.6 مليون حاج وصلوا المملكة لأداء مناسك الحج

بالفيديو: قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرتين للجيش السوداني

بالفيديو: قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرتين للجيش السوداني

كم عدد الحجاج الذين استقبلتهم السعودية منذ عام 1954؟

كم عدد الحجاج الذين استقبلتهم السعودية منذ عام 1954؟

تفاصيل لقاء السيسي وبن سلمان في باريس

تفاصيل لقاء السيسي وبن سلمان في باريس

الجزائر تدين اعتداءات الاحتلال والمستوطنين وتجدد موقفها الداعم لحقوق شعبنا

الجزائر تدين اعتداءات الاحتلال والمستوطنين وتجدد موقفها الداعم لحقوق شعبنا

سوريا تسجل 16 هزة أرضية ضعيفة خلال 24 ساعة الماضية

سوريا تسجل 16 هزة أرضية ضعيفة خلال 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

صور.. جامعة النجاح الوطنية تنظم اليوم التوظيفي لعام 2023

صور.. جامعة النجاح الوطنية تنظم اليوم التوظيفي لعام 2023

وحدات القمع تقتحم قسم 21 في (عوفر) وتُجري تفتيشات استفزازية

وحدات القمع تقتحم قسم 21 في (عوفر) وتُجري تفتيشات استفزازية

الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين

الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين

طالع: العدد (203) من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)

طالع: العدد (203) من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)

المالية بغزة تعلن موعد صرف رواتب المياومة والتشغيل المؤقت

المالية بغزة تعلن موعد صرف رواتب المياومة والتشغيل المؤقت

حماس تُصدر بياناً في الذكرى الـ 17 لأسر الجندي الإسرائيلي شاليط

حماس تُصدر بياناً في الذكرى الـ 17 لأسر الجندي الإسرائيلي شاليط

نابلس: الاحتلال يعتقل ثلاثة أطفال ويشدد من إجراءاته العسكرية

نابلس: الاحتلال يعتقل ثلاثة أطفال ويشدد من إجراءاته العسكرية

المرور بغزة: خمس إصابات في 12 حادث سـير خلال 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: خمس إصابات في 12 حادث سـير خلال 24 ساعة الماضية

منوعات

بالصور.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بالصور.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بالفيديو.. تامر حسني يتصدر الترند بهرمون السعادة

بالفيديو.. تامر حسني يتصدر الترند بهرمون السعادة

ياسمين عز تثير الجدل بعد ارتدائها الحجاب على الهواء مباشرة

ياسمين عز تثير الجدل بعد ارتدائها الحجاب على الهواء مباشرة

بإطلالة صيفية جريئة.. نادين نجيم تلفت الأنظار

بإطلالة صيفية جريئة.. نادين نجيم تلفت الأنظار

شاهد.. منة عرفة تثير تفاعلاً عبر منصات التواصل من المالديف

شاهد.. منة عرفة تثير تفاعلاً عبر منصات التواصل من المالديف

&quot;لا يمانع&quot;.. ديمة بياعة تكشف موقف زوجها من تقديمها مشاهد جريئة

"لا يمانع".. ديمة بياعة تكشف موقف زوجها من تقديمها مشاهد جريئة

خالد عليش يوجه رساله مؤثرة لابنته عبر الانستغرام

خالد عليش يوجه رساله مؤثرة لابنته عبر الانستغرام

بكلمات صادمة.. والد حسام حبيب يفتح النار على ابنه

بكلمات صادمة.. والد حسام حبيب يفتح النار على ابنه

تامر أمين يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب &quot;مايوه&quot; حفل جدة

تامر أمين يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب "مايوه" حفل جدة

شاهد.. حفل زفاف شقيق أصالة يُشعل مواقع التواصل

شاهد.. حفل زفاف شقيق أصالة يُشعل مواقع التواصل

عربي

السلطات السعودية: أكثر من 1.6 مليون حاج وصلوا المملكة لأداء مناسك الحج

السلطات السعودية: أكثر من 1.6 مليون حاج وصلوا المملكة لأداء مناسك الحج

بالفيديو: قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرتين للجيش السوداني

بالفيديو: قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرتين للجيش السوداني

كم عدد الحجاج الذين استقبلتهم السعودية منذ عام 1954؟

كم عدد الحجاج الذين استقبلتهم السعودية منذ عام 1954؟

تفاصيل لقاء السيسي وبن سلمان في باريس

تفاصيل لقاء السيسي وبن سلمان في باريس