شؤون فلسطينية

المفتي العام يتضامن مع أهالي ترمسعيا

رام الله - دنيا الوطن
قام الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية
– خطيب المسجد الأقصى المبارك، على رأس وفد من دار الإفتاء الفلسطينية بزيارة تضامنية مع أهالي ترمسعيا، الذين تعرضوا إلى عدوان من المستوطنين وإرهابهم بحماية من سلطات الاحتلال.

وقد أدان حسين هذا الاعتداء، واعتداء المستوطنين المتطرفين على المدنيين الفلسطينيين، وقيامهم بحرق المصاحف والمساجد في عوريف، مبيناً أن هذه الاعتداءات الهمجية جرائم حرب يجب أن يحاكم فاعلوها أمام المحاكم الدولية، وطالب العالم أجمع باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أبناء شعبنا، مبيناً أن عبارات الشجب والاستنكار لم تعد كافية لوقف التطهير العرقي الذي تقوم به سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وقدم المفتي العام واجب العزاء بالشهيد عمر جبارة من قرية ترمسعيا، ونوه في كلمة ألقاها بمكانة الشهداء عند الله سبحانه وتعالى، مشيداً بالشهيد جبارة، الذي قضى نحبه منافحاً عن ثرى وطنه ومبادئه وشعبه، سائلاً الله أن يتقبل شهداءنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً، وأن
يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، والفرج القريب لأسرانا البواسل، الذين ينافحون من أجل حريتهم، ونيل شعبهم حقوقه المشروعة.

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