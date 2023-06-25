صور.. جامعة النجاح الوطنية تنظم اليوم التوظيفي لعام 2023









وحضر الاجتماع الدكتور ماهر أبو زنط، مدير دائرة الرقابة الإدارية، وأ. عماد القاسم، مدير مركز التدريب العملي، ود. محمد صباح، مدير مركز التعليم المستمر، وأ. علاء أبو ضهير، منسق وحدة التوظيف وشؤون الخريجين، وأعضاء الهيئة التدريسية في مختلف أقسام تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب.



هذا وقد سعى اليوم التوظيفي إلى عقد لقاءات وجاهية بين خريجي الجامعة من مختلف الكليات والتخصصات والشركات الراغبة باستقطاب موظفين جدد أو متدربين للاستفادة من الفرص التدريبية؛ وذلك لفسح المجال لهم لتقديم ذواتهم والتعريف بإمكاناتهم وقدراتهم. كما أتاح اليوم التوظيفي الفرصة للشركات للتعريف بمشاريعها وآلية عملها.















وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل استفادة الجامعة من مشروع تيك ستارت الذي سيساعد الطلبة لمدة خمسة سنوات أخرى. كما تم التفاهم على اطلاع مركز الإبداع لكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات على سبل الاستفادة من الانخراط بمشاريع المركز، من جهة أخرى ستقوم وحدة التوظيف بتزويد المركز وشركات تكنولوجيا المعلومات ببيانات خريجي تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب بشكل دوري.وحضر الاجتماع الدكتور ماهر أبو زنط، مدير دائرة الرقابة الإدارية، وأ. عماد القاسم، مدير مركز التدريب العملي، ود. محمد صباح، مدير مركز التعليم المستمر، وأ. علاء أبو ضهير، منسق وحدة التوظيف وشؤون الخريجين، وأعضاء الهيئة التدريسية في مختلف أقسام تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب.هذا وقد سعى اليوم التوظيفي إلى عقد لقاءات وجاهية بين خريجي الجامعة من مختلف الكليات والتخصصات والشركات الراغبة باستقطاب موظفين جدد أو متدربين للاستفادة من الفرص التدريبية؛ وذلك لفسح المجال لهم لتقديم ذواتهم والتعريف بإمكاناتهم وقدراتهم. كما أتاح اليوم التوظيفي الفرصة للشركات للتعريف بمشاريعها وآلية عملها.

نظمت وحدة التوظيف وشؤون الخريجين ومركز التدريب العملي في الجامعة ومؤسسة التنمية البديلة العالميةDAI يوماً توظيفياً للخريجين والطلبة المقبلين على التخرج، وذلك بمشاركة 80 شركة محلية. وهدفت الفعالية إلى اتاحة الفرصة لأوسع شريحة من الخريجين لعقد مقابلات عمل مع ممثلي الشركات، والتعرف على المهارات والكفاءات المطلوبة في سوق العمل، وكذلك إتاحة الفرصة للشركات لمقابلة الخريجين وجاهياً واختيار ما يناسبها من بينهم، فضلاً عن تعريفهم بما هو متاح من فرص تدريبية مدفوعة الأجر ومنتهية بالتوظيف كما هو الحال في شركات تكنولوجيا المعلومات المنخرطة في مشروع تيك ستارت الذي تديره مؤسسة التنمية البديلة العالمية DAI.والتقى أ.د. عبد الناصر زيد، رئيس الجامعة، بممثلي الشركات المشاركة ورحب بهم في الجامعة، وشجعهم على المضي قدماً في توفير المزيد من فرص العمل والتدريب للطلبة المقبلين على التخرج والخريجين، وأكد بأن خريجي الجامعة يتميزون بمهارات وخبرات عملية مميزة، وأثبتوا مهاراتهم وكفاءاتهم خلال عملهم في الشركات المحلية والعالمية، سواء في مجال الهندسة وتكنولوجيا المعلومات أو الطب أو غيرها من التخصصات.ولتعزيز التواصل بين الجامعة وإدارة مشروع تيك ستارت، عقد د. مهند حاج حسين، عميد كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والسيدة رانية جابر، مدير عام مركز الإبداع التكنولوجي والابتكار، وممثلة وزير الاتصالات، اجتماعاً لمناقشة المشروع الهادف لتمكين وتعزيز مهارات طلبة وخريجي كليات تكنولوجيا المعلومات في فلسطين، والذي يتيح فرصاً تدريبية قد تنتهي بالتوظيف للطلبة المقبلين على التخرج، وخريجي مختلف أقسام تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب.