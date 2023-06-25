شؤون فلسطينية

مسؤول أميركي كبير يدعو لمحاسبة المستوطنين على أعمال العنف

مسؤول أميركي كبير يدعو لمحاسبة المستوطنين على أعمال العنف
مستوطنون يحرقون ممتلكات المواطنين في ترمسعيا
رام الله - دنيا الوطن
أعرب مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، عن "قلقه العميق إزاء هجمات المستوطنين المتطرفين الأخيرة ضد المدنيين الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم في الضفة الغربية".

وأكد في مكالمة هاتفية مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، أهمية محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف هذه، داعيا إلى اتخاذ خطوات إضافية لاستعادة الهدوء وخفض التوترات.

كما دعا سوليفان، إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، بما في ذلك التوسّع الاستيطاني، التي تزيد من تأجيج التوترات، معربا عن أمل الولايات المتحدة في أن يبني الطرفان -الإسرائيلي والفلسطيني- على الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المحادثات في العقبة بالأردن وشرم الشيخ بمصر، وأن يجتمعا في وقت قريب.

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