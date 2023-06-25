شؤون فلسطينية

تيسير خالد: جيش الاحتلال شريك بالحرائق التي يشعلها المستوطنون في الريف الفلسطيني

تيسير خالد: جيش الاحتلال شريك بالحرائق التي يشعلها المستوطنون في الريف الفلسطيني
تيسير خالد
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، أن جيش الاحتلال مسؤول مسؤولية مباشرة عن "الأعمال الإرهابية والحرائق، التي يشعلها المستوطنون في بلدات وقرى الريف الفلسطيني بتحريض من وزير المالية والوزير في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وقادة المستوطنين أمثال يوسي داغان.

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن ادعاءاته بأنه لا يستطيع السيطرة على اعتداءات المستوطنين بسبب النقص في القوى البشرية هي مجرد أكاذيب ، خاصة وانه زج بعشر كتائب جديدة للعمل في الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف: ليس من المنطقي ان يتحرك مئات المستوطنين في وضح النهار لارتكاب جرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين في حواره وترمسعيا وبرقه وصفا وجالود وغيرها من البلدات والقرى الفلسطينية دون ان يحرك جيش الاحتلال ساكنا لمنعهم وهو المسؤول وفقا لقوانين الحرب والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة عن تأمين الحماية للمدنيين تحت الاحتلال، الأمر الذي يشير ان جيش الاحتلال على علم بتحركات منظمات الإرهاب اليهودي ويوفر لها الغطاء لتقوم بالدور، الذي يمتنع فيه هذا الجيش عن القيام به لاعتبارات تتصل بمكانة دولة الاحتلال والمسؤوليات المترتبة على احتلالها وفقا للقوانين والأعراف الدولية.

وتابع قائلاً: أن انفلات منظمات الإرهاب اليهودي لم يعد ظاهرة عابرة ، بل تحول الى ممارسة يومية منظمة ترعاها الحكومة ولا تجد التشجيع والدعم من النازيين الجدد في إسرائيل أمثال سموتريتش وبن غفير وغوفشتاين وداغان فقط ، بل ومن قيادات في حزب الليكود كوزير الطاقة عن حزب الليكود يسرائيل كاتس، الذي كشف عن الوجه الحقيقي للحكومة وسياستها عندما أعلن خارج كل الحسابات السياسية بأن أعمال الشغب والتخريب التي وقعت في الضفة الغربية على أيدي المستوطنين ليست عملاً ارهابيا .

وجدد خالد دعوته للحكومة الفلسطينية تكليف الأجهزة الأمنية
والعسكرية الفلسطينية توفير شيء من الحماية للمواطنين الفلسطينيين وعدم الرهان على حماية خارجية لن تأتي أبدا بفعل سياسة الإدارات الأميركية ونفاق الدول الغربية وازدواجية معاييرها، ودعوته كذلك القوى السياسية والهيئات والمؤسسات
الوطنية ومنظمات المجتمع المدني الى تحمل مسؤولياتها والتداعي لعقد مؤتمر وطني يبحث في تشكيل لجان الحماية الذاتية والحراسة في بلدات وقرى الريف الفلسطيني الأكثر عرضة لاعتداءات المستوطنين وردع هؤلاء الغزاة والتصدي لممارساتهم الإرهابية قبل ان تستفحل هذه الظواهر وتتحول الى ممارسة يومية وعمل منظم يقوده النازيون الجدد في إسرائيل.

أخبار ذات صلة

صور.. جامعة النجاح الوطنية تنظم اليوم التوظيفي لعام 2023

صور.. جامعة النجاح الوطنية تنظم اليوم التوظيفي لعام 2023

مسؤول أميركي كبير يدعو لمحاسبة المستوطنين على أعمال العنف

مسؤول أميركي كبير يدعو لمحاسبة المستوطنين على أعمال العنف

تيسير خالد: جيش الاحتلال شريك بالحرائق التي يشعلها المستوطنون في الريف الفلسطيني

تيسير خالد: جيش الاحتلال شريك بالحرائق التي يشعلها المستوطنون في الريف الفلسطيني

وزارة المالية تُسلم ديوان الرقابة الحساب الختامي لعام 2022

وزارة المالية تُسلم ديوان الرقابة الحساب الختامي لعام 2022

الاقتصاد بغزة تُحذر المواطنين من التعامل مع شركة وهمية

الاقتصاد بغزة تُحذر المواطنين من التعامل مع شركة وهمية

تعيين قاضي المحكمة الإدارية العليا مستشاراً قانونياً للرئيس عباس

تعيين قاضي المحكمة الإدارية العليا مستشاراً قانونياً للرئيس عباس

وحدات القمع تقتحم قسم 21 في (عوفر) وتُجري تفتيشات استفزازية

وحدات القمع تقتحم قسم 21 في (عوفر) وتُجري تفتيشات استفزازية

الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين

الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

صور.. جامعة النجاح الوطنية تنظم اليوم التوظيفي لعام 2023

صور.. جامعة النجاح الوطنية تنظم اليوم التوظيفي لعام 2023

وحدات القمع تقتحم قسم 21 في (عوفر) وتُجري تفتيشات استفزازية

وحدات القمع تقتحم قسم 21 في (عوفر) وتُجري تفتيشات استفزازية

الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين

الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين

طالع: العدد (203) من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)

طالع: العدد (203) من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)

المالية بغزة تعلن موعد صرف رواتب المياومة والتشغيل المؤقت

المالية بغزة تعلن موعد صرف رواتب المياومة والتشغيل المؤقت

حماس تُصدر بياناً في الذكرى الـ 17 لأسر الجندي الإسرائيلي شاليط

حماس تُصدر بياناً في الذكرى الـ 17 لأسر الجندي الإسرائيلي شاليط

نابلس: الاحتلال يعتقل ثلاثة أطفال ويشدد من إجراءاته العسكرية

نابلس: الاحتلال يعتقل ثلاثة أطفال ويشدد من إجراءاته العسكرية

المرور بغزة: خمس إصابات في 12 حادث سـير خلال 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: خمس إصابات في 12 حادث سـير خلال 24 ساعة الماضية

منوعات

بالصور.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بالصور.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بالفيديو.. تامر حسني يتصدر الترند بهرمون السعادة

بالفيديو.. تامر حسني يتصدر الترند بهرمون السعادة

ياسمين عز تثير الجدل بعد ارتدائها الحجاب على الهواء مباشرة

ياسمين عز تثير الجدل بعد ارتدائها الحجاب على الهواء مباشرة

بإطلالة صيفية جريئة.. نادين نجيم تلفت الأنظار

بإطلالة صيفية جريئة.. نادين نجيم تلفت الأنظار

شاهد.. منة عرفة تثير تفاعلاً عبر منصات التواصل من المالديف

شاهد.. منة عرفة تثير تفاعلاً عبر منصات التواصل من المالديف

&quot;لا يمانع&quot;.. ديمة بياعة تكشف موقف زوجها من تقديمها مشاهد جريئة

"لا يمانع".. ديمة بياعة تكشف موقف زوجها من تقديمها مشاهد جريئة

خالد عليش يوجه رساله مؤثرة لابنته عبر الانستغرام

خالد عليش يوجه رساله مؤثرة لابنته عبر الانستغرام

بكلمات صادمة.. والد حسام حبيب يفتح النار على ابنه

بكلمات صادمة.. والد حسام حبيب يفتح النار على ابنه

تامر أمين يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب &quot;مايوه&quot; حفل جدة

تامر أمين يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب "مايوه" حفل جدة

شاهد.. حفل زفاف شقيق أصالة يُشعل مواقع التواصل

شاهد.. حفل زفاف شقيق أصالة يُشعل مواقع التواصل

عربي

السلطات السعودية: أكثر من 1.6 مليون حاج وصلوا المملكة لأداء مناسك الحج

السلطات السعودية: أكثر من 1.6 مليون حاج وصلوا المملكة لأداء مناسك الحج

بالفيديو: قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرتين للجيش السوداني

بالفيديو: قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرتين للجيش السوداني

كم عدد الحجاج الذين استقبلتهم السعودية منذ عام 1954؟

كم عدد الحجاج الذين استقبلتهم السعودية منذ عام 1954؟

تفاصيل لقاء السيسي وبن سلمان في باريس

تفاصيل لقاء السيسي وبن سلمان في باريس