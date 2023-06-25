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الولايات المتحدة تتجه لتقديم 1.45 مليار دولار مساعدات للأردن

الولايات المتحدة تتجه لتقديم 1.45 مليار دولار مساعدات للأردن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طلبت الإدارة الأميركية توفير 1.45 مليار دولار كمساعدات سنوية للأردن للعام المقبل 2024، بما يتماشى مع مذكرة التفاهم التي تؤطر المساعدات المالية التي تعتزم الولايات المتحدة تقديمها للأردن لـ سبع سنوات.

ووفق مركز أبحاث الكونغرس الأميركي، فإن هذه المساعدات التي طلبتها الإدارة الأميركية للموافقة عليه من الكونغرس، تتضمن 1.035 مليار دولار المساعدات الاقتصادية، 400 مليون دولار تمويل عسكري، 3.8 مليون دولار منحة للتعليم والتدريب العسكري، و2.5 مليون دولار لبرامج المراقبة الدولية للمخدرات وإنفاذ القانون، ومنحة بقيمة 5.9 مليون دولار لدعم برامج مكافحة الإرهاب وإزالة الألغام، ومليوني دولار لبرامج الصحة العالمية، وفق قناة (المملكة).

وأقر قانون اعتماد مخصصات وزارة الخارجية الأميركية، على توفير 1.65 مليار دولار من إجمالي المساعدات الخارجية الثنائية للأردن للعام 2023.

وتشمل هذه المخصصات؛ أكثر من 1.2 مليار دولار كمساعدات اقتصادية، منها 845 مليون دولار تم تخصيصها كتحويل نقدي مباشر للحكومة الأردنية، إضافة إلى توفير 425 مليون دولار كمساعدات عسكرية.

وذكر التقرير أن القانون "يدعم الحكومة الأردنية في إجراء إصلاحات اقتصادية مستدامة، بما في ذلك في قطاع المياه والقطاع العام، بما يتفق مع بنود مذكرة التفاهم الجديدة بين الولايات المتحدة وحكومة الأردن".

وأشار المركز إلى تقرير للبنك المركزي يبين أن المساعدات الاقتصادية الأميركية للأردن "ستدفع أجندة الإصلاح الاقتصادي للحكومة الأردنية، وتخفف من آثار أزمة اللجوء، وتوفر دعمًا مباشرًا لميزانية الحكومة الأردنية للنفقات غير العسكرية، مما يسهم في خفض عجز ميزانية الحكومة".

وتمثل المساعدات الأميركية السنوية للأردن "أكثر من 40% من إجمالي المساعدات الرسمية التي تتلقاها المملكة سنويا"، حيث أشار تقرير مركز الكونغرس إلى أن العديد من صانعي السياسة الأميركيين يدعون إلى استمرار المساعدة الأميركية القوية للأردن.

في 16 أيلول/سبتمبر 2022، وقعت الولايات المتحدة والأردن مذكرة التفاهم الرابعة التي تحكم المساعدات الخارجية الأميركية للأردن، حيث تُلزم الاتفاقية التي مدتها سبع سنوات (2023-2029)، والتي تخضع لمخصصات الكونغرس، الإدارة الأميركية بالسعي للحصول على ما مجموعه 1.45 مليار دولار سنويا من المساعدات الاقتصادية والعسكرية للأردن.

وبلغ إجمالي المساعدات الأميركية الثنائية (التي تشرف عليها وزارتا الخارجية والدفاع)، للأردن حتى السنة المالية 2020 ما يقرب من 26.4 مليار دولار.

وتتضمن مذكرة التفاهم الرابعة تقديم الولايات المتحدة نحو 10.15 مليار دولار على مدار سبع سنوات مقبلة للمملكة، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الأميركية،

وقال بيانٌ مشتركٌ صدر عقب توقيع المذكرة في مبنى وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن إن مذكرة التفاهم، باعتبارها صكاً ثنائياً فريداً من نوعه، تمثل التزاماً أميركياً بدعم استقرار الأردن وتعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. 

وأكد البيان "إن الالتزام الأميركي بأمن الأردن وازدهاره هو التزام راسخ".

وتعد مذكرة التفاهم الرابعة بشأن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث جرى توقيع المذكرة الأولى في العام 2008 وشملت مساعدات بقيمة 660 مليون دولار سنوياً ولمدة 5 أعوام اعتباراً من 2010.

فيما جرى توقيع مذكرة التفاهم الثانية في 2015 وبقيمة مليار دولار أميركي سنوياً ولمدة 3 أعوام.

ووقع مذكرة التفاهم الثالثة في 2018 وبقيمة 1,275 مليار دولار سنوياً ولمدة خمسة أعوام، حيث ستحل المذكرة التي ستوقع الجمعة محل مذكرة التفاهم الحالية التي ينتهي العمل بها في أيلول/سبتمبر 2022.

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