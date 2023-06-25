شؤون فلسطينية

وزارة المالية تُسلم ديوان الرقابة الحساب الختامي لعام 2022

وزارة المالية تُسلم ديوان الرقابة الحساب الختامي لعام 2022
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سلمت وزارة المالية، اليوم الأحد، ديوان الرقابة المالية والإدارية، الحساب الختامي لدولة فلسطين عن عام 2022 الذي يلخص إجمالي المقبوضات والمدفوعات النقدية وغير النقدية لدولة فلسطين.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر الإدارة العامة للحسابات العامة بوزارة المالية بمدينة البيرة، حضره المحاسب العام أحمد الصباح، ومدير عام ديوان الرقابة المالية والإدارية جفال جفال، ومدير عام الحسابات العامة أحمد ثمينات، وممثل عن البنك الدولي.

ويعد الحساب الختامي أول حساب يتم فيه الالتزام بالوقتية حسب قانون رقم 7 لعام 1989، وحسب معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام- الأساس النقدي.

وبدأت وزارة المالية بإعداد الحساب الختامي لفلسطين عام 2008، استنادا للمادتين رقم 65+66 من قانون رقم 7 لسنة 1998 بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية، الذي ينص على ضرورة قيام وزارة المالية بإعداد مسودة الحساب الختامي، وتقديمها إلى مجلس الوزراء للاعتماد والإحالة إلى المجلس التشريعي خلال سنة من نهاية السنة المالية للإقرار، وترسل نسخة من المسودة إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية.

ووفق الإدارة العامة للحسابات العامة، فإنه في مرحلة ما تم تعطل تقديم الحساب الختامي للتدقيق، حيث إن الحساب الختامي لعام 2012 تم إعداده، وتسليمه نهاية عام 2016، ما خلق فجوة كبيرة جدا في إصدار الحسابات الختامية لدولة فلسطين.

وأشارت إلى أنه، في منتصف عام 2017 استعادت المالية، عافيتها في السعي إلى الالتزام بالقوانين والمعايير في إصدار الحساب الختامي في موعده، وسعيا لتطبيق المطلوب أعدت الوزارة خطة عمل وتشكيل فريق الحساب الختامي في الإدارة العامة للحسابات، وتأهيله ليكون قادرا على إصدار حسابات ختامية بالوقت المناسبة وذات جودة عالية، وإنهاء الفجوة المتراكمة في إصدار الحسابات الختامية.

ولفتت إلى أنه منذ ذلك الوقت بدأت الوزارة في إصدار حسابات ختامية تجميعية موحدة لكل عامين معا، كان آخرها الحساب الختامي التجميعي الموحد لعامي 2020 و2021 حيث تم إصدار الرأي حولهما نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر 2022، وبالتالي تكون وزارة المالية أنهت الفجوة في نهاية عام 2022 بإصدار الحساب الختامي لـ10 سنوات متواصلة.

أخبار ذات صلة

صور.. جامعة النجاح الوطنية تنظم اليوم التوظيفي لعام 2023

صور.. جامعة النجاح الوطنية تنظم اليوم التوظيفي لعام 2023

مسؤول أميركي كبير يدعو لمحاسبة المستوطنين على أعمال العنف

مسؤول أميركي كبير يدعو لمحاسبة المستوطنين على أعمال العنف

تيسير خالد: جيش الاحتلال شريك بالحرائق التي يشعلها المستوطنون في الريف الفلسطيني

تيسير خالد: جيش الاحتلال شريك بالحرائق التي يشعلها المستوطنون في الريف الفلسطيني

وزارة المالية تُسلم ديوان الرقابة الحساب الختامي لعام 2022

وزارة المالية تُسلم ديوان الرقابة الحساب الختامي لعام 2022

الاقتصاد بغزة تُحذر المواطنين من التعامل مع شركة وهمية

الاقتصاد بغزة تُحذر المواطنين من التعامل مع شركة وهمية

تعيين قاضي المحكمة الإدارية العليا مستشاراً قانونياً للرئيس عباس

تعيين قاضي المحكمة الإدارية العليا مستشاراً قانونياً للرئيس عباس

وحدات القمع تقتحم قسم 21 في (عوفر) وتُجري تفتيشات استفزازية

وحدات القمع تقتحم قسم 21 في (عوفر) وتُجري تفتيشات استفزازية

الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين

الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

صور.. جامعة النجاح الوطنية تنظم اليوم التوظيفي لعام 2023

صور.. جامعة النجاح الوطنية تنظم اليوم التوظيفي لعام 2023

وحدات القمع تقتحم قسم 21 في (عوفر) وتُجري تفتيشات استفزازية

وحدات القمع تقتحم قسم 21 في (عوفر) وتُجري تفتيشات استفزازية

الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين

الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين

طالع: العدد (203) من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)

طالع: العدد (203) من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)

المالية بغزة تعلن موعد صرف رواتب المياومة والتشغيل المؤقت

المالية بغزة تعلن موعد صرف رواتب المياومة والتشغيل المؤقت

حماس تُصدر بياناً في الذكرى الـ 17 لأسر الجندي الإسرائيلي شاليط

حماس تُصدر بياناً في الذكرى الـ 17 لأسر الجندي الإسرائيلي شاليط

نابلس: الاحتلال يعتقل ثلاثة أطفال ويشدد من إجراءاته العسكرية

نابلس: الاحتلال يعتقل ثلاثة أطفال ويشدد من إجراءاته العسكرية

المرور بغزة: خمس إصابات في 12 حادث سـير خلال 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: خمس إصابات في 12 حادث سـير خلال 24 ساعة الماضية

منوعات

بالصور.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بالصور.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بالفيديو.. تامر حسني يتصدر الترند بهرمون السعادة

بالفيديو.. تامر حسني يتصدر الترند بهرمون السعادة

ياسمين عز تثير الجدل بعد ارتدائها الحجاب على الهواء مباشرة

ياسمين عز تثير الجدل بعد ارتدائها الحجاب على الهواء مباشرة

بإطلالة صيفية جريئة.. نادين نجيم تلفت الأنظار

بإطلالة صيفية جريئة.. نادين نجيم تلفت الأنظار

شاهد.. منة عرفة تثير تفاعلاً عبر منصات التواصل من المالديف

شاهد.. منة عرفة تثير تفاعلاً عبر منصات التواصل من المالديف

&quot;لا يمانع&quot;.. ديمة بياعة تكشف موقف زوجها من تقديمها مشاهد جريئة

"لا يمانع".. ديمة بياعة تكشف موقف زوجها من تقديمها مشاهد جريئة

خالد عليش يوجه رساله مؤثرة لابنته عبر الانستغرام

خالد عليش يوجه رساله مؤثرة لابنته عبر الانستغرام

بكلمات صادمة.. والد حسام حبيب يفتح النار على ابنه

بكلمات صادمة.. والد حسام حبيب يفتح النار على ابنه

تامر أمين يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب &quot;مايوه&quot; حفل جدة

تامر أمين يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب "مايوه" حفل جدة

شاهد.. حفل زفاف شقيق أصالة يُشعل مواقع التواصل

شاهد.. حفل زفاف شقيق أصالة يُشعل مواقع التواصل

عربي

السلطات السعودية: أكثر من 1.6 مليون حاج وصلوا المملكة لأداء مناسك الحج

السلطات السعودية: أكثر من 1.6 مليون حاج وصلوا المملكة لأداء مناسك الحج

بالفيديو: قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرتين للجيش السوداني

بالفيديو: قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرتين للجيش السوداني

كم عدد الحجاج الذين استقبلتهم السعودية منذ عام 1954؟

كم عدد الحجاج الذين استقبلتهم السعودية منذ عام 1954؟

تفاصيل لقاء السيسي وبن سلمان في باريس

تفاصيل لقاء السيسي وبن سلمان في باريس