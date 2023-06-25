الاقتصاد بغزة تُحذر المواطنين من التعامل مع شركة وهمية

رام الله - دنيا الوطنحذرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، المواطنين في قطاع غزة من التعامل مع شركة باسم (بنك وايت انترناشونال).وأهابت الوزارة في بيان لها، بجميع المواطنين في قطاع غزة بعدم التعامل مع هذه الشركة الوهمية التى تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن البنك يقوم بمنح قروض مقابل عمولة تُدفع قبل منح القرض، وأنه يقوم بعمليات تحويلات مالية داخلية وخارجية و غيره من العمليات غير المضمونة لأنها تتم عبر منصات إلكترونية وهمية.وأوضحت الوزارة أن هذا البنك يعمل في الخارج ويستهدف المواطنين في قطاع غزة من خلال الإعلانات الممولة الموجهة للقطاع.ودعت المواطنين إلى الحفاظ على أموالهم من النصب والاحتيال وعدم متابعة المنصات الالكترونية الوهمية واتباع السُبل المشروعة لاستثمار أموالهم استثماراً آمناً.