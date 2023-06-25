الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطنتقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، أوراق اعتماد أربعة من السفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين، والمقيمين في جمهورية مصر العربية.حيث تقبل سيادته في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أوراق اعتماد السفراء: نغوين هوي زونغ سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية، وأبو بكر ديالو سفير جمهورية مالي، وميروسلاف تشيستوفيتش سفير جمهورية صربيا، ومانويل جتفيير دييز جمهورية كوبا.وتمت مراسم تقديم أوراق اعتمادهم عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، بمقر سفارة دولة فلسطين في العاصمة المصرية القاهرة.وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وفي القاهرة تسلم سفير دولة فلسطين دياب اللوح أوراق الاعتماد نيابة عن السيد الرئيس.وقدم السفراء خلال مراسم تقديم أوراق اعتمادهم للرئيس عباس، تحيات رؤساء دولهم، ورغبة قادتهم في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك بين الشعبين والبلدين.بدوره، أعرب الرئيس عباس عن تمنياته للسفراء بالنجاح في مهامهم الجديدة، حيث أرسل تحياته لقادتهم وشعوبهم.