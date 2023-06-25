طالع: العدد (203) من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)









وأشارت أبو الرب بأن الديوان يحرص على توفير العدد بصورته الإلكترونية فور صدوره على موقع الديوان، وبالإمكان الحصول على النسخة الورقية عن طريق الاشتراك في الجريدة من خلال آلية الاشتراك المدرجة في موقع الديوان الإلكتروني أو زيارة مقر الديوان



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وأكدت عطوفة الأستاذة ريم أبو الرب رئيس ديوان الجريدة الرسمية بأن العدد تضمن سبعة أقسام تم إدراجها بناء على الجهة المصدرة لكل تشريع وهي: قرارات بقانون، وخمسة قرارات رئاسية، وأربعة من الأنظمة والقرارات صادرة عن مجلس الوزراء، واثنين من القرارات الوزارية، وأربعة من الأحكام القضائية، وأربعة من الإعلانات وأوامر التسوية، واثنين من قوائم الإدراج.وأشارت أبو الرب بأن الديوان يحرص على توفير العدد بصورته الإلكترونية فور صدوره على موقع الديوان، وبالإمكان الحصول على النسخة الورقية عن طريق الاشتراك في الجريدة من خلال آلية الاشتراك المدرجة في موقع الديوان الإلكتروني أو زيارة مقر الديوانللاطلاع على العدد اضغط الرابط: https://tinyurl.com/hu8bzt45 :

رام الله - دنيا الوطنأصدر ديوان الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، الموافق 25 حزيران/ يونيو 2023م عدداً جديداً من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية) ويحمل الرقم (203).