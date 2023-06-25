فتح بغزة: الحكومة تجاوزت الذراع العمالي للمنظمة بملف المساعدات بالقطاع والمطلوب معالجة الموقف

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها منذر الحايك في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن الوزارتين تجاوزتا اتحاد نقابات عمال فلسطين الذراع العمالي لمنظمة التحرير، وهي جهة الاختصاص في موضوع المساعدات بغزة".

وشددت على أن "المطلوب معالجة الموقف بشكل واضح ويجب إشراك نقابات عمال فلسطين".

وكانت مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية في حركة (فتح)، أدانت أمس السبت، آلية تعامل وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية تجاه عمال قطاع غزة.





وأكدت المفوضية رفضها لسياسات وإجراءات الحكومة ووزاراتها المختلفة تجاه قضايا وملفات غزة بشكل عام والطبقة العاملة بشكل خاص تحت ذرائع وحجج واهية.





وشددت المفوضية على أن هذه "السياسات والإجراءات التي تتبعها الحكومة تجاه غزة من شأنها أن تسهم في إطالة أمد الانقسام".





وأضافت المفوضية ان "كل الاتصالات التي أُجريت من اجل احتواء الموقف وتصويب كل المسارات الخاطئة لم تجد آذاناً صاغية، الأمر الذي ستتحمل فيه الحكومة المسؤولية عن تداعيات هذه الازمة".





ولفتت المفوضية إلى أن الكشوفات الخاصة بالمساعدات تم أخذها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والعمل وصندوق التشغيل بغزة وتجاهلت عمداً الأطر النقابية المختصة والطبقة العاملة التي تستحق.



