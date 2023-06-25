شؤون فلسطينية

حماس تُصدر بياناً في الذكرى الـ 17 لأسر الجندي الإسرائيلي شاليط

حماس تُصدر بياناً في الذكرى الـ 17 لأسر الجندي الإسرائيلي شاليط
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة المقاومة  الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، بياناً في الذكرى الـ 17 لعملية (الوهم المتبدّد)، عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط من دبابته في قلب موقع كرم أبو سالم العسكري جنوب قطاع غزّة.

وقالت الحركة في بيانها، إن المعركة مع الاحتلال متواصلة في كل الساحات حتى تحرير الأرض والمسرى والأسرى، مؤكدة أنها "ستبقى وفية لأسرانا الأبطال، وأنَّ تحريرهم من سجون الاحتلال على رأس أولوياتنا، فالمقاومة التي أبدعت في إنجاز وفاء الأحرار عام 2011، هي اليوم أقرب من فرض معادلة وفاء جديدة تبدّد فيها أوهام الاحتلال وقادة حكومته الفاشية".

وأضافت، أن "شعبنا يستحضر في مثل هذا اليوم 25 حزيران/ يونيو، بكل معاني الفخر والاعتزاز، العمل البطولي الذي أبدعت فيه قوّة مشتركة من المقاومة الفلسطينية على رأسها كتائب الشهيد عزّ الدين القسّام المظفرة، وتمكّنت من أسر الجندي الصهيوني "جلعاد شاليط" من دبابته في قلب موقع كرم أبو سالم العسكري جنوب قطاع غزّة، والاحتفاظ به خمس سنوات كاملة؛ في إنجاز تاريخي تكلّل بصفقة وفاء لأسرانا الأحرار، وتحرير1027 أسيراً من سجون العدو".

وتابعت أن "مقاومتنا الباسلة بدّدت فيه محطات تالية وانتصارات متتالية في "سيف القدس" و"ثأر الأحرار" أوهامَ الاحتلال وقادته في النيل من صمود شعبنا ومقاومته، ورسخّت معه معادلات الصراع، عنوانها الأبرز أنَّ المساس بالقدس والأسرى والمسرى لن يمرّ دون ردّ قاسٍ أو ردع استراتيجي، وأنَّ الدفاع عنهما بكل الوسائل ماضٍ على طريق التحرير والعودة وزوال الاحتلال".

وقالت الحركة: "تأتي الذكرى السابعة عشرة لعملية الوهم المتبدّد، في الوقت الذي يخوض فيه أهلنا في عموم الضفة المحتلة وشبابها الثائر ملحمة بطولية في مخيماتها وقراها ومدنها، دفاعاً عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، جسّدوا خلالها أروع نماذج الوحدة والبطولة والتصدّي والمقاومة، وأربكوا حسابات الاحتلال وقادته وأثخنوا في جنوده بين قتيل وجريح، لتبقى المقاومة الشاملة هي الخيار الوحيد لشعبنا في انتزاع حقوقه وتحرير أرضه ومقدساته وأسراه".

وحذرت الاحتلال من تداعيات حربه وعدوانه المتواصل ضد أسرانا وأسيراتنا في سجونه، مجددة التأكيد أنّها جرائم لن تسقط بالتقادم، ولن تكسر من إرادتهم وصمودهم، وسيواصل شعبنا ومقاومته الدفاع عنهم بكل الوسائل حتى تحريرهم.

ودعت الحركة جماهير شعبنا إلى "مزيد من الوحدة والتلاحم في مواجهة مخططات الاحتلال وعدوانه الغاشم"، كما دعت جماهير أمتنا إلى مواصلة تضامنهم ودعمهم لنضال شعبنا وقضية أسرانا العادلة.

وشددت (حماس) على ضرورة تحرّك كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية من أجل الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه ضد الأسرى والإفراج عن الأطفال والنساء المرضى في سجونه.

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