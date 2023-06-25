يديعوت: إحباط هجوم إيراني ضد إسرائيليين في قبرص

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن "السلطات القبرصية أحبطت هجوماً للحرس الثوري الإيراني ضد إسرائيليين في قبرص"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.وبحسب الصحيفة، فإن "السلطات القبرصية قامت بإحباط الهجوم الذي كان يخطط لشنه الحرس الثوري الإيراني على إسرائيليين في قبرص".ووفق وسائل إعلام قبرصية، فإن "المعلومات المتعلقة بالهجوم المخطط له وصلت إلى أجهزة المخابرات القبرصية، من قبل أجهزة استخبارات أجنبية، وبضمنها أجهزة استخبارات في إسرائيل والولايات المتحدة".