نابلس: الاحتلال يعتقل ثلاثة أطفال ويشدد من إجراءاته العسكرية

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة أطفال، عقب اقتحام مدينة نابلس.وأفادت مصادر محلية، بأن عدداً من دوريات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وتمركزت بالقرب من شارع تل ومنطقة نابلس الجديدة، وسط اندلاع مواجهات، تخللها اعتقال ثلاثة أطفال لم تُعرف هويتهم بعد.وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المنتشرة في محيط مدينة نابلس، وأغلقت بعضها بشكل كامل، الأمر الذي تسبب بأزمة مرورية خانقة عليها.