اليابان تسجّل أول وفاة بـ فيروس (أوز OZ) جرّاء عضة قراد

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الإثنين، وفاة امرأة في السبعينيات من عمرها في محافظة إيباراكي عقب إصابتها بفيروس (أوز Oz) جرّاء لسعة من حشرة القراد.





ونقلت صحيفة (جابان تايمز) القول عن الوزارة أنه "منذ وردت تقارير عن إصابات محتملة بالفيروس الذي ينقله القراد في الحياة البرية والبشر، يعتقد أن هذه هي أول حالة وفاة بالفيروس في العالم".





وبحسب الوزارة، فإن "المرأة ليس لها تاريخ في أي رحلات سفر خارجية، وقد زارت عيادة طبية الصيف الماضي وظهرت عليها أعراض تشمل الحمى والتعب وآلام المفاصل. وكان يشتبه في إصابتها بالتهاب رئوي ووصف لها مضادات حيوية، لكن ساءت أعراضها وتم نقلها إلى المستشفى في مركز تسوكوبا الطبي".





وعندما تم إدخالها إلى المستشفى، تم العثور على قرادة تمتص الدم في قاعدة فخذها الأيمن حيث وافتها المنية بعد حوالي شهر من حدوث التهاب في عضلة القلب.





وفقًا للمعهد الوطني للأمراض المعدية (NIID) ، تم اكتشاف فيروس (Oz) لأول مرة في عام 2018 واسمه العلمي هو (amblyomma testudinarium)، في محافظة إهيمه اليابانية.





وقالت الوزارة إنه "لم يتم العثور حتى الآن على فيروس أوز خارج اليابان".





قال تاداكي سوزوكي ، خبير الأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة العقلية ، بما أن هذه هي أول حالة قاتلة مؤكدة ، فمن الصعب الحكم على شدة الفيروس أو خطره في هذه المرحلة.





وقال: "تُظهر هذه الحالة أن الفيروس يمكن أن يسبب أعراضًا خطيرة بما في ذلك الوفيات ، لكن الكشف السابق عن الأشخاص الذين لديهم الأجسام المضادة يظهر أيضًا أن بعض الأشخاص قد لا تظهر عليهم أعراض أو تظهر عليهم أعراض خفيفة فقط".





وتقول الوزارة إن "أفضل إجراء احتياطي للناس هو تجنب كشف جلدهم عندما يكونون في المناطق التي قد يتلامسون فيها مع القراد.





وتنصح الوزارة الأشخاص الذين يرتادون الأدغال بارتداء قمصان وسراويل بأكمام طويلة لتجنب التعرض للسع منها، خاصة من بداية فصل الربيع وحتى الخريف عندما تصبح الحشرات نشطة.





وقالت الوزارة إن "أي شخص تعرض للعض من مثل هذه القراد يجب أن يزور الطبيب بدلاً من محاولة إزالتها بنفسه".

رام الله - دنيا الوطن