المالية تعلن موعد ونسبة رواتب موظفي السلطة عن شهر يونيو





وقالت الوزارة خلال بيان لها عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك) إنه "سيتم صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر يونيو يوم غدٍ الإثنين الموافق 25 يونيو بنسبة 85% وبحد أدناه 2000 شيكل".



وأكدت الوزارة أن بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها كلما تسمح الإمكانيات المالية بذلك



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، موعد وآلية صرف رواتب الموظفين، عن شهر حزيران/ يونيو لعام 2023.