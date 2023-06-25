عربي

السلطات السعودية: أكثر من 1.6 مليون حاج وصلوا المملكة لأداء مناسك الحج

السلطات السعودية: أكثر من 1.6 مليون حاج وصلوا المملكة لأداء مناسك الحج
أكثر من 1.6 مليون حاج وصلوا المملكة لأداء مناسك الحج
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات السعودية، وصول أكثر من 1.6 مليون حاجّ من خارج المملكة بالفعل، على ما أعلنت مساء الجمعة، السلطات السعوديّة. وهو الرقم الذي يتجاوز بالفعل عدد الحجيج العام الماضي بفارق كبير، فيما لم تُعلن بعد أعداد الحجّاج من داخل السعودية.

وتتوقّع السلطات السعوديّة مشاركة أكثر من 2 مليون حاج من 160 بلداً في الحج هذا العام.

وفاضت شوارع المدينة المقدّسة بآلاف الحجّاج من الجنسيّات كافّة، بعدما سمحت السعوديّة بأداء فريضة الحجّ هذا العام من دون أيّ قيود على عدد الحجّاج وأعمارهم.

واقتصر الحج العام الماضي على 926 ألف حاج، بينهم 781 ألفاً من الخارج، بعد عامين من اقتصاره على بضع آلاف من سكّان المملكة وحدها، بسبب قيود جائحة كورونا.

وبعد ثلاثة أعوام من حجّ محدود، عادت المرافق السعوديّة والمواقع الدينيّة تغصّ بالحجّاج. ولا يوجد موضع قدم في الأسواق والمطاعم التي كانت شبه خاوية أثناء جائحة فيروس كورونا.

وتفيض الشوارع المحيطة بالمسجد الحرام بألوف الحجّاج الذين يصلّون على سجاجيد ملوّنة أمام الفنادق والمتاجر.

وبدءاً من مساء الأحد، ينتقل الحجّاج بأعداد كبيرة إلى منى، على بعد حوالى خمسة كيلومترات من المسجد الحرام، قبل المناسك الرئيسيّة وهي صعود جبل عرفات الثلاثاء.

وأقامت السلطات الكثير من المرافق الصحّية والعيادات المتنقّلة وجهّزت سيّارات إسعاف ونشرت 32 ألف مسعف لتلبية احتياجات الحجّاج.

وتنتشر سيّارات المطافئ بألوانها الصفراء المميّزة في أرجاء المكان، إذ سبق أن تسبّبت حرائق في حوادث دامية في منى.

وأقام رجال الشرطة في المدينة الجبليّة نقاط تفتيش وقاموا بدوريّات راجلة حاملين مظلات بيضاء للحماية من الشمس، فيما تجاوزت الحرارة 44 درجة مئويّة.

ووقف رجال أمن يرشّون رذاذ المياه على الحجّاج المنهكين من الحرّ الشديد، وقد افترش بعضهم الساحات المحاذية لأبواب الحرم.

وداخل المسجد الحرام، وقف مسعفون على أهبّة الاستعداد في مواقع مختلفة، فيما كان شبّان متطوّعون يدفعون كراسي متحرّكة ينتظرون في طابور طويل لمساعدة كبار السن والمرضى ممّن لا يستطيعون المشي مسافات طويلة.

وفي أرجاء المكان، انتشر عمّال بملابس خضراء يوزّعون زجاجات المياه الباردة، وآخرون يرشّون رذاذاً منعشاً من أسطوانات مربوطة حول ظهورهم. وفق (الشرق) للأخبار

ووضع الكثير من الحجّاج أسماء دولهم وأعلامها على ملابسهم. وارتدت مشاركات آسيويات وإفريقيات عباءات ملوّنة مميزة.

وعادة ما يشكّل الحج مصدر دخل رئيسي للمملكة. وتُقدّر إيرادات المناسك والعمرة والزيارات الدينيّة الأخرى على مدار العام بنحو 12 مليار دولار سنوياً.

ويأمل أصحاب الأعمال في مكّة بأن تُعوّضهم عودة الحجّ إلى طبيعته عن الخسائر الفادحة التي تكبّدوها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وأكّد سمير الزافني الذي يدير مجموعة فنادق في مكة والمدينة أنّ فنادقه كاملة العدد حتى الأسبوع الأول من يوليو المقبل على الأقلّ.

أخبار ذات صلة

السلطات السعودية: أكثر من 1.6 مليون حاج وصلوا المملكة لأداء مناسك الحج

السلطات السعودية: أكثر من 1.6 مليون حاج وصلوا المملكة لأداء مناسك الحج

بالفيديو: قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرتين للجيش السوداني

بالفيديو: قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرتين للجيش السوداني

كم عدد الحجاج الذين استقبلتهم السعودية منذ عام 1954؟

كم عدد الحجاج الذين استقبلتهم السعودية منذ عام 1954؟

تفاصيل لقاء السيسي وبن سلمان في باريس

تفاصيل لقاء السيسي وبن سلمان في باريس

الجزائر تدين اعتداءات الاحتلال والمستوطنين وتجدد موقفها الداعم لحقوق شعبنا

الجزائر تدين اعتداءات الاحتلال والمستوطنين وتجدد موقفها الداعم لحقوق شعبنا

سوريا تسجل 16 هزة أرضية ضعيفة خلال 24 ساعة الماضية

سوريا تسجل 16 هزة أرضية ضعيفة خلال 24 ساعة الماضية

نقل نجل القذافي المُحتجز في لبنان للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

نقل نجل القذافي المُحتجز في لبنان للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

مصرع خمسة مهاجرين وفقدان 12 آخرين بعد غرق قاربهم قبالة تونس

مصرع خمسة مهاجرين وفقدان 12 آخرين بعد غرق قاربهم قبالة تونس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نابلس: الاحتلال يعتقل ثلاثة أطفال ويشدد من إجراءاته العسكرية

نابلس: الاحتلال يعتقل ثلاثة أطفال ويشدد من إجراءاته العسكرية

المرور بغزة: خمس إصابات في 12 حادث سـير خلال 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: خمس إصابات في 12 حادث سـير خلال 24 ساعة الماضية

مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية على مساحة 6 دونمات في ترمسعيا

مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية على مساحة 6 دونمات في ترمسعيا

بالصور: الداخلية بغزة تسهّل مغادرة حجاج المكرمة السعودية

بالصور: الداخلية بغزة تسهّل مغادرة حجاج المكرمة السعودية

الإحصاء: انخفاض أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي الشهر الماضي

الإحصاء: انخفاض أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي الشهر الماضي

غزة: تفاصيل لقاء وزير العمل ووفد من الجبهة الشعبية بشأن الضمان الاجتماعي

غزة: تفاصيل لقاء وزير العمل ووفد من الجبهة الشعبية بشأن الضمان الاجتماعي

وزارة الاتصالات وممثلو البنك الدولي يلتقيان بشركات تكنولوجية ناشئة بمحافظة الخليل

وزارة الاتصالات وممثلو البنك الدولي يلتقيان بشركات تكنولوجية ناشئة بمحافظة الخليل

وسط اندلاع مواجهات.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

وسط اندلاع مواجهات.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

منوعات

شاهد.. منة عرفة تثير تفاعلاً عبر منصات التواصل من المالديف

شاهد.. منة عرفة تثير تفاعلاً عبر منصات التواصل من المالديف

&quot;لا يمانع&quot;.. ديمة بياعة تكشف موقف زوجها من تقديمها مشاهد جريئة

"لا يمانع".. ديمة بياعة تكشف موقف زوجها من تقديمها مشاهد جريئة

خالد عليش يوجه رساله مؤثرة لابنته عبر الانستغرام

خالد عليش يوجه رساله مؤثرة لابنته عبر الانستغرام

بكلمات صادمة.. والد حسام حبيب يفتح النار على ابنه

بكلمات صادمة.. والد حسام حبيب يفتح النار على ابنه

تامر أمين يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب &quot;مايوه&quot; حفل جدة

تامر أمين يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب "مايوه" حفل جدة

شاهد.. حفل زفاف شقيق أصالة يُشعل مواقع التواصل

شاهد.. حفل زفاف شقيق أصالة يُشعل مواقع التواصل

شاهد.. حلا شيخة تصدم الجميع بهذا الفعل

شاهد.. حلا شيخة تصدم الجميع بهذا الفعل

كارول سماحة تتصدر محركات البحث بأغنيتها الجديدة

كارول سماحة تتصدر محركات البحث بأغنيتها الجديدة

بالفيديو.. ابنة وائل كفوري تثير تفاعلاً عبر منصات التواصل

بالفيديو.. ابنة وائل كفوري تثير تفاعلاً عبر منصات التواصل

شاهد.. لحظات رومانسية تجمع بين أصالة نصري وزوجها

شاهد.. لحظات رومانسية تجمع بين أصالة نصري وزوجها

عربي

بالفيديو: قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرتين للجيش السوداني

بالفيديو: قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرتين للجيش السوداني

كم عدد الحجاج الذين استقبلتهم السعودية منذ عام 1954؟

كم عدد الحجاج الذين استقبلتهم السعودية منذ عام 1954؟

تفاصيل لقاء السيسي وبن سلمان في باريس

تفاصيل لقاء السيسي وبن سلمان في باريس

سوريا تسجل 16 هزة أرضية ضعيفة خلال 24 ساعة الماضية

سوريا تسجل 16 هزة أرضية ضعيفة خلال 24 ساعة الماضية