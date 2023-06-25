مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية على مساحة 6 دونمات في ترمسعيا





يشار إلى أن شاباً وهو عمر جبارة "أبو القطين" (25 عاما) استشهد الأربعاء الماضي، فيما أصيب 12 آخرين بالرصاص الحي، وإحراق نحو 30 منزلًا، وأكثر من 60 مركبة، في اعتداءات للمستوطنين في قرية ترمسعيا الأربعاء الماضي.



رام الله - دنيا الوطنأحرق مستوطنون، اليوم الأحد، محاصيل زراعية على مساحة 6 دونمات، في قرية ترمسعيا شمال رام الله.وقال عضو مجلس قروي المغير نعيم أبو مرزوق، إن مستوطني (عادي عاد)، أشعلوا النيران في 6 دونمات مزروعة بالقمح، تعود ملكيتها للمواطن نضال أحمد أبو عليا من قرية المغير شرق رام الله، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).