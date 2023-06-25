شؤون فلسطينية

الإحصاء: انخفاض أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي الشهر الماضي

الإحصاء: انخفاض أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي الشهر الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي في الضفة الغربية خلال الشهر الماضي.

وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية انخفاضاً مقداره 0.49% خلال الشهر المرصود، مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 120.55، مقارنة بـ121.14 خلال شهر نيسان.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، فقد سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.83%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.03%، في حين سجلت أسعار تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر أيار 2023 مقارنة بالشهر السابق.

كما سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية انخفاضاً مقداره 0.47%، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 119.63، مقارنة بـ120.20 خلال شهر نيسان.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، فقد سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.77%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.13%، في حين سجلت أسعار تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر أيار، مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم انخفاضاً مقداره 0.97%، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 121.01، مقارنة بـ122.19 خلال شهر نيسان (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، فقد سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 1.50%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04%، في حين سجلت أسعار تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر أيار 2023 مقارنة بالشهر السابق.

كما سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.01% خلال شهر أيار 2023 مقارنة بشهر نيسان، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 116.66، مقارنة بـ116.67 خلال الشهر الذي سبقه (شهر الأساس كانون الأول 2008=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، فقد سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً مقداره 0.78%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.25%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.05%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر أيار 2023 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه انخفاضاً مقداره 0.51%، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 129.21، مقارنة بـ129.87 خلال الشهر الذي سبقه.

وعلى مستوى أسعار خزانات المياه، فقد سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 1.75%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 122.47 مقارنة بـ124.66 خلال الشهر الذي سبقه، في حين سجلت أسعار شبكات المياه ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.03%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 132.27 مقارنة بـ132.23 خلال الشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي انخفاضاً مقداره 0.15%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 115.55، مقارنة بـ115.73 خلال شهر نيسان (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

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