شؤون فلسطينية

غزة: تفاصيل لقاء وزير العمل ووفد من الجبهة الشعبية بشأن الضمان الاجتماعي

غزة: تفاصيل لقاء وزير العمل ووفد من الجبهة الشعبية بشأن الضمان الاجتماعي
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير العمل د. نصري أبوجيش، وفداً قياديّا من الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين في مدينة غزة.

وتقدّم الوفدَ مسؤولةُ مكتب العمل النقابي والجماهيري، وعضو المكتب السياسي للجبهة اكتمال حمد، ومسؤول ملف العمل النقابي في قطاع غزة عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية أسامة الحاج أحمد، وأمين سر فرع قطاع غزة نصر الله جرغون، ومسؤول ملف جبهة العمل النقابي عبد الكريم الخالدي.

وتناول اللقاءُ العديدَ من الملفات النقابية والتي كان أبرزها ملف الضمان الاجتماعي، وقدّمت رئيسة الوفد ورقة ملاحظات للوزير أبو جيش.

وأكدت على أهمية أن يكون هذا الضمان تأسيسا لمرحلةٍ جديدةٍ لحماية حقوق العاملين، ولتعزيز العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن الفلسطيني.

ورأت أن يتم إنفاذ هذا القانون مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للملاحظات التطويرية والنقدية لمشروع الضمان الاجتماعي.

وأكد أبوجيش على أن الضمان الاجتماعي هو قانون ملح وضروري يجب إقراراه في أسرع وقت، وأن هذه المسودة المطروحة الآن هي مفتوحة للنقاش من خلال حوار اجتماعي نقوم به في جميع محافظات الوطن و"ها نحن اليوم في قطاع غزة والذي هو جزء أصيل من الوطن لنستكمل الحوار الاجتماعي للوصول إلى قانون ضمان اجتماعي يخدم جميع أطياف المجتمع".

ومن جهتها، اعتبرت اكتمال حمد أنّ الحوار الذي يقوده وزير العمل مع الشركاء هو خطوةٌ بالاتجاه الصحيح لتعزيز الدور المشترك للنضال المجتمعي وتوثيقه من أجل سن تشريعاتٍ عادلة، والشراكة في العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية.

وناقش اللقاء قضايا اهمها ضرورة إقرار قانون التنظيم النقابي؛ والذي يضمن التعددية النقابية، كذلك تم الإشارة إلى أهمية توسيع الاستفادة من الصندوق الفلسطيني للتشغيل والذي من شأنه أن يخفف من عبء المواطن بسبب ظروف الحصار والفقر واستفادة الجهات الأكثر تهميشًا منه، وأن تعمل الحكومة للتخفيف من أعباء البطالة، وتعزيز مبدأ العدالة والحماية الاجتماعية؛ ليضمن تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني.

وتمّ الحديث أيضا حول تفعيل القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، من ضمنها تعديلات في قانون العمل الفلسطيني.

وأكد الوفد بأنّ الضمان الاجتماعي يعد حاجة ملحة وضرورة إقراره، مع الأخذ بالملاحظات، التي يقدمها الشركاء الاجتماعيون والمجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والنشطاء؛ ليكون أكثر فاعلية وديناميكية لتعزيز الحماية الاجتماعية.

وفي نهاية اللقاء، قدم وزير العمل أبو جيش العديد من الإجابات حول ما تمّ طرحه، ووعد بمناقشة القضايا ذات العلاقة كافة، التي تم طرحها من قبل وفد الجبهة.

كما وأثنى الوزير على أهمية مشاركة القوى السياسية والمجتمعية كافةً في تعزيز الحياة الديمقراطية، بما يخدم مصالح الفئات الأكثر تهميشًا، وأعرب عن ارتياحه بموقف الجبهة الذي جاء في الورقة بما يتعلق بالضمان الاجتماعي، مقدّما في هذا الإطار وعودًا بعرضها على الجهات الفنية؛ للمضي نحو تعزيز القانون وضمان ديمومته.

وأكّد الوزير، في ختام كلمته، على الحاجة الضرورية لوجود قانون تنظيم نقابي، متمنيا أن تحمل المرحلة المقبلة إعادة فتح النقاش لهذا القانون، لضمان الحرية والتعددية النقابية.

أخبار ذات صلة

غزة: الإعدام شنقاً للمدان بجريمة قتل الشرطي خالد مصلح

غزة: الإعدام شنقاً للمدان بجريمة قتل الشرطي خالد مصلح

واشنطن تقرر وقف التعاون والدعم المالي للمشاريع في المستوطنات بالضفة

واشنطن تقرر وقف التعاون والدعم المالي للمشاريع في المستوطنات بالضفة

حماس تُصدر بياناً في الذكرى الـ 17 لأسر الجندي الإسرائيلي شاليط

حماس تُصدر بياناً في الذكرى الـ 17 لأسر الجندي الإسرائيلي شاليط

نابلس: الاحتلال يعتقل ثلاثة أطفال ويشدد من إجراءاته العسكرية

نابلس: الاحتلال يعتقل ثلاثة أطفال ويشدد من إجراءاته العسكرية

المرور بغزة: خمس إصابات في 12 حادث سـير خلال 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: خمس إصابات في 12 حادث سـير خلال 24 ساعة الماضية

المالية تعلن موعد ونسبة رواتب موظفي السلطة عن شهر يونيو

المالية تعلن موعد ونسبة رواتب موظفي السلطة عن شهر يونيو

مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية على مساحة 6 دونمات في ترمسعيا

مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية على مساحة 6 دونمات في ترمسعيا

بالصور: الداخلية بغزة تسهّل مغادرة حجاج المكرمة السعودية

بالصور: الداخلية بغزة تسهّل مغادرة حجاج المكرمة السعودية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المرور بغزة: خمس إصابات في 12 حادث سـير خلال 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: خمس إصابات في 12 حادث سـير خلال 24 ساعة الماضية

مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية على مساحة 6 دونمات في ترمسعيا

مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية على مساحة 6 دونمات في ترمسعيا

بالصور: الداخلية بغزة تسهّل مغادرة حجاج المكرمة السعودية

بالصور: الداخلية بغزة تسهّل مغادرة حجاج المكرمة السعودية

الإحصاء: انخفاض أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي الشهر الماضي

الإحصاء: انخفاض أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي الشهر الماضي

غزة: تفاصيل لقاء وزير العمل ووفد من الجبهة الشعبية بشأن الضمان الاجتماعي

غزة: تفاصيل لقاء وزير العمل ووفد من الجبهة الشعبية بشأن الضمان الاجتماعي

وزارة الاتصالات وممثلو البنك الدولي يلتقيان بشركات تكنولوجية ناشئة بمحافظة الخليل

وزارة الاتصالات وممثلو البنك الدولي يلتقيان بشركات تكنولوجية ناشئة بمحافظة الخليل

وسط اندلاع مواجهات.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

وسط اندلاع مواجهات.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

منوعات

شاهد.. منة عرفة تثير تفاعلاً عبر منصات التواصل من المالديف

شاهد.. منة عرفة تثير تفاعلاً عبر منصات التواصل من المالديف

&quot;لا يمانع&quot;.. ديمة بياعة تكشف موقف زوجها من تقديمها مشاهد جريئة

"لا يمانع".. ديمة بياعة تكشف موقف زوجها من تقديمها مشاهد جريئة

خالد عليش يوجه رساله مؤثرة لابنته عبر الانستغرام

خالد عليش يوجه رساله مؤثرة لابنته عبر الانستغرام

بكلمات صادمة.. والد حسام حبيب يفتح النار على ابنه

بكلمات صادمة.. والد حسام حبيب يفتح النار على ابنه

تامر أمين يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب &quot;مايوه&quot; حفل جدة

تامر أمين يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب "مايوه" حفل جدة

شاهد.. حفل زفاف شقيق أصالة يُشعل مواقع التواصل

شاهد.. حفل زفاف شقيق أصالة يُشعل مواقع التواصل

شاهد.. حلا شيخة تصدم الجميع بهذا الفعل

شاهد.. حلا شيخة تصدم الجميع بهذا الفعل

كارول سماحة تتصدر محركات البحث بأغنيتها الجديدة

كارول سماحة تتصدر محركات البحث بأغنيتها الجديدة

بالفيديو.. ابنة وائل كفوري تثير تفاعلاً عبر منصات التواصل

بالفيديو.. ابنة وائل كفوري تثير تفاعلاً عبر منصات التواصل

شاهد.. لحظات رومانسية تجمع بين أصالة نصري وزوجها

شاهد.. لحظات رومانسية تجمع بين أصالة نصري وزوجها

عربي

بالفيديو: قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرتين للجيش السوداني

بالفيديو: قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرتين للجيش السوداني

كم عدد الحجاج الذين استقبلتهم السعودية منذ عام 1954؟

كم عدد الحجاج الذين استقبلتهم السعودية منذ عام 1954؟

تفاصيل لقاء السيسي وبن سلمان في باريس

تفاصيل لقاء السيسي وبن سلمان في باريس

سوريا تسجل 16 هزة أرضية ضعيفة خلال 24 ساعة الماضية

سوريا تسجل 16 هزة أرضية ضعيفة خلال 24 ساعة الماضية