بالفيديو: قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرتين للجيش السوداني
أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في السودان، مساء أمس، عن إسقاط طائرتين حربيتين من طراز (سوخوي 24 - ميج) تتبعان للقوات المسلحة السودانية.
وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع إن "المقاتلتين أسقطوا طائرتين من طراز (سوخوي 24 - ميج) مساء السبت".
وأضاف البيان أن "عناصر الدعم السريع تحاصر قوات من الجيش السوداني في مناطق محدودة في الخرطوم في ظل ما وصفه انقطاع إمدادات الغذاء والأسلحة والذخائر لدى الجيش".
وتابع: "تناثر حطام الطائرة الأولى في منطقة الصناعات في أم درمان، فيما سقط حطام الثانية في منطقة الكيلو 40 بالقرب من طريق شريان الشمال."وفق (سكاي نيوز) بالعربي
وزعم البيان تزايد أعداد الفارين من معسكرات القيادة العامة والمدرعات والمهندسين ووقوع معظمهم في الأسر، إلى جانب انضمام آخرين طواعية لقواتنا في نيالا والفاشر والخرطوم.
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