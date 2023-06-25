بالفيديو: قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرتين للجيش السوداني

وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع إن "المقاتلتين أسقطوا طائرتين من طراز (سوخوي 24 - ميج) مساء السبت".

وأضاف البيان أن "عناصر الدعم السريع تحاصر قوات من الجيش السوداني في مناطق محدودة في الخرطوم في ظل ما وصفه انقطاع إمدادات الغذاء والأسلحة والذخائر لدى الجيش".





وتابع: "تناثر حطام الطائرة الأولى في منطقة الصناعات في أم درمان، فيما سقط حطام الثانية في منطقة الكيلو 40 بالقرب من طريق شريان الشمال."وفق (سكاي نيوز) بالعربي



