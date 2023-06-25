شؤون فلسطينية

وزارة الاتصالات وممثلو البنك الدولي يلتقيان بشركات تكنولوجية ناشئة بمحافظة الخليل

وزارة الاتصالات وممثلو البنك الدولي يلتقيان بشركات تكنولوجية ناشئة بمحافظة الخليل
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.م اسحق سدر وممثلو البنك الدولي بحضور أخصائية القطاع الخاص السيده اندريا ماروسيك، بشركات فلسطينية ناشئة في الحديقة التكنولوجية التابعة لبلدية الخليل، ظهر اليوم السبت.

ويهدف هذا اللقاء الى دعم وتعزيز الاستثمار في الشركات الفلسطينية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال مشروع TechStart، وذلك لتطوير الموارد البشرية، وتعزيز دور النساء والشباب ومساعدتهم على مواجهة معيقات سوق العمل.
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إلى جانب المساهمة في انشاء شركات جديدة لتوسيع نطاق الاعمال والخدمات التي يقدمها القطاع بشكل عام وذلك من خلال تقديم منح تمويلية تحفيزية لتشجيع الاستثمار وتطوير المنتجات والخدمات.

‏‎بالإضافة الى تسويق القطاع عالميا وزيادة فرص التشبيك والتواصل مع الشركات العالمية.

من جهته أكد سدر على فخرة بقدرات الشركات الفلسطينية العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات وإنجازاتها، والحرص على زيارتها والاطلاع على آخر ما توصلت إليه لكونها تمثل ركيزة أساسية في القطاع التكنولوجي الحيوي والهام والذي يستمر في ريادته وتصدره عالمياً.

وأكد على الاستعداد التام لمساعدة الشركات الخاصة لاجتياز المعيقات التي تواجههم، والتسويق لشركاتنا محليا وعالمياً، ووضع قوانين ناظمة القطاع بما يرضي كافة الأطراف.

بدورها اشارت نائب رئيس بلدية الخليل د. أسماء الشرباتي الى دور البلدية في دعم الشركات الريادية العاملة في القطاع، ودورهم في توفير البيئة المناسبة للعمل والخدمات المجانية لهذه الشركات، مؤكدة على أهمية هذه المناقشات والجلسات التي تهدف لربط الشركات الريادية مع الشركات العالمية لتحقيق أكبر إفادة، كما وشكرت البنك الدولي ووزارة الاتصالات على توفير هذه المشاريع الداعمة للشركات.

يشار أن مشروع TechStart يستهدف شركات القطاع الخاص العاملة في مجال تقديم خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات ويقدم لهم مجموعة من المنح المالية والمساعدات التقنية لزيادة فرصهم في النمو والتطور واستقطاب أسواق جديدة لمنتجاتهم

وتدعو وزارة الاتصالات الشركات غير المدرجة على منصة الشركات إلى الإسراع في إدراج بياناتها من خلال الاتصال مع مركز الاتصال الوطني على الرقم 131 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] حيث يحصل مفوض الشركة على حساب لإدارة وتحديث سجل الشركة على المنصة.

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