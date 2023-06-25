الكرملين يكشف تفاصيل الاتفاق الذي أنهى تمرد قائد فاغنر





كما تشمل نقاط الاتفاق على إغلاق القضية الجنائية بحق بريغوجين، وسيغادر إلى بيلاروسيا.





وأوضح بيسكوف أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اتفقا على وساطة مينسك في عملية التسوية، لافتاً إلى أن الوساطة "كانت مبادرة شخصية من رئيس بيلاروسيا".



وأكد المتحدث باسم الكرملين أن ما حدث أمس السبت، لن يؤثّر بأي حال من الأحوال على مسار ما تسميه موسكو "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا والمستمرة منذ شباط/ فبراير 2022، مشدداً على أن القوات الروسية تواصل بنجاح صد الهجوم الأوكراني المضاد، وفق قوله.





رام الله - دنيا الوطنكشف دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، تفاصيل الاتفاق بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وذلك في إطار وساطة مينسك لإنهاء تمرد قائد مجموعة (فاغنر) عبر عملية تسوية.وصباح أمس السبت، أعلن قائد قوات مجموعة (فاغنر) العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين أن قواته سيطرت على المنشآت العسكرية في مقاطعة روستوف جنوبي البلاد، وهدد بالتوجه إلى العاصمة موسكو، وتحركت أرتال بالفعل تجاهها، رغم تحذيرات بوتين وتوعده برد قاس على "الخيانة".ومساء أمس، أعلن بريغوجين قبوله وساطة الرئيس البيلاروسي، وأمر قواته بالعودة إلى معسكراتها، وبالفعل انتشرت صور من مدينة روستوف لبدء انسحاب مقاتلي (فاغنر) من المدينة.ونقلت قناة (آر تي) الروسية تصريحات هاتفية لبيسكوف كشف فيها عن العديد من النقاط التي تضمنها الاتفاق، أبرزها أن بعض مقاتلي فاغنر ممّن رفضوا منذ البداية الانخراط في "حملة" بريغوجين، ستتاح أمامهم إمكانية الانضمام لصفوف القوات المسلحة الروسية والتعاقد مع وزارة الدفاع. كما لن يخضع هؤلاء لأي ملاحقة قانونية.ومن ضمن النقاط عودة قوات شركة (فاغنر) إلى معسكراتها، أما الجزء الذي لا يرغب في العودة إلى المقار والمعسكرات يوقع اتفاقيات مع وزارة الدفاع الروسية.