وسط اندلاع مواجهات.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة



وأفادت مصادر محلية، بأن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مسلحين وقوات الاحتلال غرب جنين، فيما استهدف مسلحون طائرات الاحتلال المسيرة في أجواء مخيم جنين بوابل كثيف من الرصاص.



واعتقلت قوات الاحتلال طفلا وفتيين من بلدتي يعبد وعرابة، جنوب غرب جنين.



وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتيين ريان طه حمارشة، ووسام نور زيد الكيلاني الذي اعتدت عليه بالضرب خلال اقتحامها بلدة يعبد.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الطفل كريم أنور تلالوة (12 عاما)، خلال اقتحامها بلدة عرابة.



واندلعت مواجهات في البلدتين بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت باتجاههم قنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.



واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر سليمان أبو غوش شقيق الشهيد حسين أبو غوش، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته خلال اقتحامها لمخيم قلنديا.



يأتي ذلك، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، خلال المواجهات الليلية التي اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة حوسان قضاء بيت لحم.



واندلعت المواجهات في "منطقة المطينة" عند المدخل الشرقي للبلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من السكان بالاختناق، عولجوا ميدانيا.



وأصيب شاب، في هجوم للمستوطنين على مركبات الفلسطينيين عند مفترق عين أيوب قرب بلدة رأس كركر قضاء رام الله.



وأفاد شهود عيان، بأن عددا من المستوطنين تجمعوا على مفترق عين أيوب قرب بلدة رأس كركر، وهاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة، ما أدى إلى إصابة الشاب بهاء عبسي بجروح في الرأس والوجه، نقل إثرها إلى المستشفى، كما لحقت أضرار في المركبة التي كان يستقلها.وفق (عرب 48)



إلى ذلك، أغلقت قوات الاحتلال عند منتصف الليل حاجز شوفة العسكري جنوب شرق طولكرم.



وأفاد سكان من البلدة، بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية التي تشكل حاجزا عسكريا دائما على مدخل البلدة، أمام المركبات المارة، في الوقت الذي تواجدت فيه المركبات العسكرية وشرطة الاحتلال في المكان.









رام الله - دنيا الوطناندلعت فجر اليوم، الأحد، مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها حملة اقتحامات واعتقالات في مدن الضفة الغربية المحتلة، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة قرب جنين.