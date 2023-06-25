نتنياهو يستجيب لطلب زعيم الطائفة الدرزية بشأن التوربينات في الجولان.. وبن غفير يُعارض





وقال: إنه "لا يعقل بأن تكيل الأجهزة المسؤولة عن تطبيق القانون بمكيالين وتنتهج سياسة مزدوجة المعايير حيال مجموعات مختلفة بحيث تتراجع أمام عنف الدروز وتضرب بيد من حديد في تعاملها مع المستوطنين".



رام الله - دنيا الوطنقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاستجابة لطلب زعيم الطائفة الدرزية، موفق طريف، بوقف الأعمال في مشروع توربينات الرياح في شمال هضبة الجولان، إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك.ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن نتنياهو تحدث هاتفياً مع الشيخ طريف وأبلغه بالقرار.وورد في بيان صادر عن ديوان رئاسة الوزراء في إسرائيل، بأن القرار اتخذ عملا بتوصية رئيس جهاز (شاباك) ومفتش الشرطة العام.وأوعز نتنياهو إلى الجهات المختصة بالعمل خلال الأيام القريبة على إيجاد حلول لأزمة الاستيطان في التجمعات السكانية الدرزية في الكرمل والجليل.من جانبه، انتقد وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير قرار نتنياهو بوقف الأعمال في مشروع التوربينات.