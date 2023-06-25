شؤون فلسطينية

رام الله: إصابة شاب في هجوم للمستوطنين على مركبات المواطنين

رام الله: إصابة شاب في هجوم للمستوطنين على مركبات المواطنين
إصابة شاب باعتداء مستوطنين غرب رام الله
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب، مساء اليوم السبت، في هجوم للمستوطنين على مركبات المواطنين عند مفترق عين أيوب قرب قرية رأس كركر غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين تجمعوا على مفترق عين أيوب قرب قرية رأس كركر، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى إلى إصابة الشاب بهاء عبسي (29 عاما) بجروح في الرأس والوجه، نقل إثرها إلى المستشفى، كما لحقت أضرار في المركبة التي كان يستقلها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفاد المواطن صدقي صالح بأن المستوطنين المتواجدين على المفترق هاجموا مركبته بالحجارة أثناء مروره برفقة ثلاثة شبان آخرين، ما أدى لإصابة الشاب عبسي بحجر في رأسه، بعد أن اخترق زجاج المركبة الخلفي. 


أخبار ذات صلة

غزة: الإعدام شنقاً للمدان بجريمة قتل الشرطي خالد مصلح

غزة: الإعدام شنقاً للمدان بجريمة قتل الشرطي خالد مصلح

واشنطن تقرر وقف التعاون والدعم المالي للمشاريع في المستوطنات بالضفة

واشنطن تقرر وقف التعاون والدعم المالي للمشاريع في المستوطنات بالضفة

حماس تُصدر بياناً في الذكرى الـ 17 لأسر الجندي الإسرائيلي شاليط

حماس تُصدر بياناً في الذكرى الـ 17 لأسر الجندي الإسرائيلي شاليط

نابلس: الاحتلال يعتقل ثلاثة أطفال ويشدد من إجراءاته العسكرية

نابلس: الاحتلال يعتقل ثلاثة أطفال ويشدد من إجراءاته العسكرية

المرور بغزة: خمس إصابات في 12 حادث سـير خلال 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: خمس إصابات في 12 حادث سـير خلال 24 ساعة الماضية

المالية تعلن موعد ونسبة رواتب موظفي السلطة عن شهر يونيو

المالية تعلن موعد ونسبة رواتب موظفي السلطة عن شهر يونيو

مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية على مساحة 6 دونمات في ترمسعيا

مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية على مساحة 6 دونمات في ترمسعيا

بالصور: الداخلية بغزة تسهّل مغادرة حجاج المكرمة السعودية

بالصور: الداخلية بغزة تسهّل مغادرة حجاج المكرمة السعودية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المرور بغزة: خمس إصابات في 12 حادث سـير خلال 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: خمس إصابات في 12 حادث سـير خلال 24 ساعة الماضية

مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية على مساحة 6 دونمات في ترمسعيا

مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية على مساحة 6 دونمات في ترمسعيا

بالصور: الداخلية بغزة تسهّل مغادرة حجاج المكرمة السعودية

بالصور: الداخلية بغزة تسهّل مغادرة حجاج المكرمة السعودية

الإحصاء: انخفاض أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي الشهر الماضي

الإحصاء: انخفاض أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي الشهر الماضي

غزة: تفاصيل لقاء وزير العمل ووفد من الجبهة الشعبية بشأن الضمان الاجتماعي

غزة: تفاصيل لقاء وزير العمل ووفد من الجبهة الشعبية بشأن الضمان الاجتماعي

وزارة الاتصالات وممثلو البنك الدولي يلتقيان بشركات تكنولوجية ناشئة بمحافظة الخليل

وزارة الاتصالات وممثلو البنك الدولي يلتقيان بشركات تكنولوجية ناشئة بمحافظة الخليل

وسط اندلاع مواجهات.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

وسط اندلاع مواجهات.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

تعرف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

منوعات

شاهد.. منة عرفة تثير تفاعلاً عبر منصات التواصل من المالديف

شاهد.. منة عرفة تثير تفاعلاً عبر منصات التواصل من المالديف

&quot;لا يمانع&quot;.. ديمة بياعة تكشف موقف زوجها من تقديمها مشاهد جريئة

"لا يمانع".. ديمة بياعة تكشف موقف زوجها من تقديمها مشاهد جريئة

خالد عليش يوجه رساله مؤثرة لابنته عبر الانستغرام

خالد عليش يوجه رساله مؤثرة لابنته عبر الانستغرام

بكلمات صادمة.. والد حسام حبيب يفتح النار على ابنه

بكلمات صادمة.. والد حسام حبيب يفتح النار على ابنه

تامر أمين يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب &quot;مايوه&quot; حفل جدة

تامر أمين يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب "مايوه" حفل جدة

شاهد.. حفل زفاف شقيق أصالة يُشعل مواقع التواصل

شاهد.. حفل زفاف شقيق أصالة يُشعل مواقع التواصل

شاهد.. حلا شيخة تصدم الجميع بهذا الفعل

شاهد.. حلا شيخة تصدم الجميع بهذا الفعل

كارول سماحة تتصدر محركات البحث بأغنيتها الجديدة

كارول سماحة تتصدر محركات البحث بأغنيتها الجديدة

بالفيديو.. ابنة وائل كفوري تثير تفاعلاً عبر منصات التواصل

بالفيديو.. ابنة وائل كفوري تثير تفاعلاً عبر منصات التواصل

شاهد.. لحظات رومانسية تجمع بين أصالة نصري وزوجها

شاهد.. لحظات رومانسية تجمع بين أصالة نصري وزوجها

عربي

بالفيديو: قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرتين للجيش السوداني

بالفيديو: قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرتين للجيش السوداني

كم عدد الحجاج الذين استقبلتهم السعودية منذ عام 1954؟

كم عدد الحجاج الذين استقبلتهم السعودية منذ عام 1954؟

تفاصيل لقاء السيسي وبن سلمان في باريس

تفاصيل لقاء السيسي وبن سلمان في باريس

سوريا تسجل 16 هزة أرضية ضعيفة خلال 24 ساعة الماضية

سوريا تسجل 16 هزة أرضية ضعيفة خلال 24 ساعة الماضية