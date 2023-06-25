رام الله: إصابة شاب في هجوم للمستوطنين على مركبات المواطنين









رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب، مساء اليوم السبت، في هجوم للمستوطنين على مركبات المواطنين عند مفترق عين أيوب قرب قرية رأس كركر غرب رام الله.وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين تجمعوا على مفترق عين أيوب قرب قرية رأس كركر، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى إلى إصابة الشاب بهاء عبسي (29 عاما) بجروح في الرأس والوجه، نقل إثرها إلى المستشفى، كما لحقت أضرار في المركبة التي كان يستقلها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأفاد المواطن صدقي صالح بأن المستوطنين المتواجدين على المفترق هاجموا مركبته بالحجارة أثناء مروره برفقة ثلاثة شبان آخرين، ما أدى لإصابة الشاب عبسي بحجر في رأسه، بعد أن اخترق زجاج المركبة الخلفي.