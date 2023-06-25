تطورات طقس فلسطين حتى أول أيام عيد الأضحى



وهذه الليلة: يكون الجو صافياً ولطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة خفيف ارتفاع الموج.



ويوم الإثنين يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



أما الثلاثاء، يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح إلى جنوبية غربية شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وفي يوم الأربعاء يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد حاراً نسبياً إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.