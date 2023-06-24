شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء حلس ووزير العمل خلال جولته في غزة

تفاصيل لقاء حلس ووزير العمل خلال جولته في غزة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
ناقش عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، مفوض التعبئة والتنظيم في غزة أحمد حلس، مع وزير العمل نصري أبو جيش عدة قضايا هامة تخص العمل والعمال والتشغيل والعمل التعاوني، والحوار حول الضمان الاجتماعي.

جاء ذلك حلال استقبال حلس للوزير أبو جيش والوفد المرافق له والذي ضم كل من رئيس هيئة العمل التعاوني بلال ذوابة، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة ونائب الأمين العام للاتحاد راسم البياري، ضمن زيارة وزير العمل للقطاع.

واستعرض أبو جيش منهجية عمل الوزارة في التخفيف عن كاهل العمال في قطاع غزة، من الأزمات الاقتصادية التي يواجهونها، مؤكداً أن الحكومة تعمل وبشكل حثيث على التخفيف من الأعباء والمشاكل التي تواجه سكان غزة بسبب الحصار، وتوجيه كافة وسائل الدعم للشباب الفلسطيني.

بدوره، رحب حلس بزيارة وزير العمل والوفد المرافق له، وأثنى على الجولة وأهدافها والتي من شأنها التخفيف ودعم صمود المواطنين في غزة، واتفقا على تنسيق الجهود والتعاون لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين في قطاع غزة.

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