عقب تراجع قائد (فاغنر).. بوتين يشكر رئيس بيلاروسيا على الوساطة

رام الله - دنيا الوطنقدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشكر لنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على عمله على تهدئة الأوضاع مع قيادة قوات (فاغنر) العسكرية الخاصة.وذكة وكالة "ريا نوفوستي"، مساء اليوم السبت، أن لوكاشينكو وبوتين أجريا محادثات هاتفية، حيث أبلغ فيها رئيس بيلاروسيا نظيره الروسي بنتائج المفاوضات مع قيادة قوات (فاغنر).وأضافت أن بوتين قدّم عقب ذلك الشكر لرئيس بيلاروسيا على عمله على تهدئة الوضع.وبعد نحو 24 ساعة مما وصف بأنه "تمرد مسلح" في عدة مناطق روسية، قال رئيس قوات (فاغنر) الروسية العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين إنه أمر مقاتليه، الذين كانوا يتقدمون صوب موسكو، بالعودة إلى قواعدهم لتجنب إراقة الدماء.ونقلت (رويترز) عن قائد (فاغنر) قوله إن "مقاتليه تقدموا لمسافة 200 كيلومتر باتجاه موسكو خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".وكانت الرئاسة البيلاروسية قد أعلنت عن موافقة قائد فاغنر على "اتفاق يضمن سلامة مقاتلي فاغنر مطروح للنقاش".وقالت إن رئيسها لوكاشينكو تحدث إلى رئيس (فاغنر) وأنه يتصرف بناء على اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.