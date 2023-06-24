قائد (فاغنر) يأمر قواته بالعودة لقواعدهم ووقف الزحف نحو موسكو

رام الله - دنيا الوطنقال قائد قوات (فاغنر)الروسية العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجن، مساء اليوم السبت، إنه أمر مقاتليه، الذين كانوا يتقدمون صوب موسكو، بالعودة إلى قواعدهم لتجنب إراقة الدماء.ونقلت وكالة (رويترز) عن بريغوجن قوله إن مقاتلي المجموعة تقدموا لمسافة 200 كيلومتر باتجاه موسكو خلال الـ 24 ساعة الماضية.وكانت الرئاسية البيلاروسية أعلنت عن موافقة قائد فاغنر على "اتفاق يضمن سلامة مقاتلي فاغنر مطروح للنقاش"، قائلةً "إن رئيسها لوكاشينكو تحدث إلى رئيس فاغنر وأنه يتصرف بناء على اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وكان مصدر مقرب من قيادة الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من منطقة دونيتسك الأوكرانية كشف، في وقت سابق، أن قافلة من مقاتلي (فاغنر) العسكرية الخاصة تقترب من ضواحي موسكو.وذكر المصدر، أن القافلة تضم نحو خمسة آلاف رجل بقيادة القائد الكبير في المجموعة دميتري أوتكين.