اشتباك مسلّح في جنين وإحراق مركبة عسكرية للاحتلال شمال رام الله

رام الله - دنيا الوطنتواصلت أعمال المقاومة ضد قواتِ الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية اليوم السبت، حيث أحرق الشبّان مركبةً عسكريةً لقوات الاحتلال خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت في قرية "أم صفا" شمال غرب رام الله.وأطلق المقاومون النار صوبَ قوات الاحتلال قرب السياج الفاصل في سهل مرج ابن عامر غرب جنين.وكانت قد تجددت المواجهات في قرية "أم صفا" بين الشبان الفلسطينيين وبين قوات الاحتلال والمستوطنين، مساء اليوم السبت.وأصيب جندي من قوات الاحتلال خلال المواجهات العنيفة، فيما أحرق المستوطنون في عدوانِهم المتواصل على القرية، 10 منازل و7 مركباتٍ ومحاصيل المواطنين.واعتدى المستوطنون على سيارة إسعاف كانت تقل مريضاً قرب أم صفا شمال غرب رام الله وأصابوا سائق الإسعاف بجروح ورضوض.وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه الصحفيين الفلسطينيين الذي حضروا للقريةِ كي يغطّوا الأحداث.