دولي

نتنياهو يجري تقييما للتطورات في روسيا بمشاركة سياسيين وأمنيين

نتنياهو يجري تقييما للتطورات في روسيا بمشاركة سياسيين وأمنيين
نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجري مساء اليوم السبت، تقييما للوضع في روسيا، بمشاركة مسؤولين سياسيين وأمنيين.

ويأتي ذلك في وقت تتعامل فيه الأجهزة الأمنية والعسكرية الروسية مع تمرد مسلح أعلنه مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة حيث يزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، ألقى بوتين كلمة طارئة بعد دعوة مؤسس "فاغنر" للعصيان المسلح واصفا هذه الدعوة بالخيانة لروسيا وشعبها، وأكد أن منظميها لن يفلتوا من العقاب.

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