سلطنة عمان تدين اعتداءات الاحتلال والمستوطنين

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية العمانية الاعتداءات المتواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على عدد من القرى والمخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية.وأكدت الوزارة في بيان، "تضامنها مع الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حقوقه المشروعة"، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الفاعل في إعلاء سلطة القانون الدولي، وإنهاء العدوان والاحتلال اللامشروع للأراضي الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل والشامل"، مقدمة التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.