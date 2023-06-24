بوتين يعتمد قانونا يسمح بتجنيد السجناء في الخدمة العسكرية

رام الله - دنيا الوطناعتمد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم السبت، قانونا يسمح بتجنيد السجناء للخدمة العسكرية بموجب عقود، باستثناء الذين ارتكبوا جرائم خطيرة.ووفقا للقانون، سيتمكن المواطنون ممن لديهم سوابق جنائية من إبرام عقد للخدمة العسكرية أثناء التعبئة أو الأحكام العرفية، ولا ينطبق هذا القانون على المدانين بجرائم جنسية ضد القاصرين، وكذلك المواد المتعلقة بالإرهاب أو الخيانة أو التجسس أو التعامل غير المشروع أو سرقة المواد النووية أو التعدي على حياة رجال الدولة أو الاستيلاء بالقوة على السلطة، وعلى المتهمين بخلق مجتمع متطرف، وغيرها من الجرائم الجسيمة والخطيرة بشكل خاص.وينص القانون أيضا على أن المواطنين محدودي القدرة الجسدية على الخدمة في الجيش، سيكون بإمكانهم إبرام عقود مع القوات المسلحة خلال فترة التعبئة والحرب.