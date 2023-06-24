نواب التشريعي بغزة يتوجهون لمحاسبة الاحتلال على جريمة الحصار دولياً

رام الله - دنيا الوطنقال المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي بغزة: "إن نواب المجلس شرعوا بخطوات عملية من أجل تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 17 عامًا".وأضاف المكتب الإعلامي "أن عددًا من نواب المجلس التشريعي سيتقدمون لشكوى للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الحصار وسيعلن عن مضمونها قريباً".وتابع المكتب أن "هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود القانونية والدبلوماسية البرلمانية التي يقوم بها المجلس التشريعي ونوابه لتجريم الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني وخاصة جريمة الحصار، ومخالفاته الصارخة للقوانين والمواثيق الدولية".وأشار إلى أن المجلس ونوابه يخاطبون بشكل مستمر المنظمات الدولية المعنية، والاتحادات البرلمانية الدولية والمؤسسات الحقوقية بهدف عزل الاحتلال ومحاسبته دولياً.