عقب إعلانها العصيان في روسيا. من هي قوات فاغنر؟

رام الله - دنيا الوطنأعلنت قوات (فاغنر) الروسية تمردها على الجيش الروسي، حيث زعم قائد القوات يفغيني بريغوجين، أن جنودًا من وزارة الدفاع الروسية قصفوا مواقع عسكرية لقواته، متوعداً بالانتقام من قيادات وزارة الدفاع الروسية ليعلن التمرد المسلح ضد الجيش الروسي.ورد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفُا أن ما يحدث من قوات (فاغنر) طعنة في الظهر، ولفت إله أنه سيتم الرد بشكل قوي وصارم على التمرد المسلح.هي قوات روسية منظمة شبه عسكرية، ظهرت في عام 2014، للمشاركة في الحرب في دونباس بأوكرانيا لمساعدة القوات الانفصالية التابعة للجمهوريات الشعبية دونيتسك ولوهانسك المعلن عنها ذاتيا، وهي مملوكة لرجل الأعمال يفغيني بريغوجين والذي كان صديقًا مقربًأ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وظهرت قوات فاغنر الروسية في سوريا عام 2015، حيث شاركت في الصراع السوري خلال السنوات الماضية، وتوسعت داخل سوريا حتى الآن.قائد قوات (فاغنر) يفغيني بريغوجين أحد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي عام 2014 أسَّس مجموعة (فاغنر) وهي شركة عسكرية روسية خاصة، وعلى خلفية الحرب الروسية الأوكرانيه في عام 2022 الماضي، أصبح بريغوجين قائد المجموعة العسكريّة الخاصة أكثر نفوذًا كما زادت قوّة (فاغنر) حيثُ نما العدد التقديري للمقاتلين في صفوفِ المجموعة من عدة آلاف من المقاتلين في 2018 إلى نحو 50.000 مقاتل بحلول يناير 2023 وذلكَ وفقًا لتقديراتِ المخابرات الغربية.