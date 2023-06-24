رام الله: مستوطنون يعتدون على المواطنين ويهدمون ست خيام سكنية

رام الله - دنيا الوطناعتدى مستوطنون، اليوم السبت، بالضرب على عدد من المواطنين، وهدموا ست خيام سكنية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة مواطنين، في قرية المغير شرق رام الله.وأفادت مصادر محلية، بأن عدداً من المستوطنين اقتحموا منطقة عين الرشاش شمال شرق القرية، واعتدوا على السكان البدو بالضرب، ما أدى لإصابة مسن (80 عاماً) برضوض، جرى نقله إلى المستشفى، وهدموا عدداً من الخيام السكنية، وحطموا خلايا شمسية في المنطقة.ولفتت المصادر الى أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة، واعتقلت ثلاثة مواطنين من عائلة الزواهرة وهم: خالد، وعلي، وسليمان، قبل أن تنسحب مع المستوطنين من المكان.في سياق متصل، هاجم عشرات المستوطنين، قرية أم صفا شمال غرب رام الله، وأطلقوا الرصاص الحي صوب طاقم تلفزيون فلسطين أثناء تغطيته للأحداث.وقال رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن "عشرات المستوطنين هاجموا القرية واعتدوا على منازل المواطنين وأطلقوا الرصاص الحي تجاههم بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي"، مناشداً القرى المجاورة ضرورة التوجه لأم صفا من أجل مساندة الأهالي هناك.من جهته، قال مصور تلفزيون فلسطين الزميل الصحفي محمد راضي، إن مستوطنين بحماية جيش الاحتلال أطلقوا النار صوبه وصوب الزميلة فلانتينا أبو حامد، أثناء قيامهما بتغطية اعتداءات المستوطنين على القرية.وأضاف أن قرابة 70 مستوطناً اقتحموا قرية أم صفا يرافقهم جيش الاحتلال، وأطلقوا النار صوب المنازل ومنشآت المواطنين، لافتاً إلى أن طاقم التلفزيون كان يقوم بتغطية الأحداث من على سطح أحد المنازل، حيث أطلق المستوطنون النار صوبهم، ما تسبب بإصابة الكاميرا بالرصاص الحي بشكل مباشر وتحطمها، كذلك تحطم معدات البث.وتابع أن "لُطف الله حال دون إصابته والزميلة فلانتينا جراء عدوان المستوطنين، الذي تسبب أيضا بنفوق حصان لأحد المواطنين، وإشعال النيران بعدد من من المنازل، فيما اعتدى المستوطنون أيضاً على مركبة إسعاف كانت تقل مريضا، ما أدى لإصابة سائقها بجروح ورضوض، وإلحاق أضرار بها".