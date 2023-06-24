شؤون فلسطينية

رام الله: مستوطنون يعتدون على المواطنين ويهدمون ست خيام سكنية

رام الله: مستوطنون يعتدون على المواطنين ويهدمون ست خيام سكنية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، بالضرب على عدد من المواطنين، وهدموا ست خيام سكنية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة مواطنين، في قرية المغير شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن عدداً من المستوطنين اقتحموا منطقة عين الرشاش شمال شرق القرية، واعتدوا على السكان البدو بالضرب، ما أدى لإصابة مسن (80 عاماً) برضوض، جرى نقله إلى المستشفى، وهدموا عدداً من الخيام السكنية، وحطموا خلايا شمسية في المنطقة. 

ولفتت المصادر الى أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة، واعتقلت ثلاثة مواطنين من عائلة الزواهرة وهم: خالد، وعلي، وسليمان، قبل أن تنسحب مع المستوطنين من المكان.

في سياق متصل، هاجم عشرات المستوطنين، قرية أم صفا شمال غرب رام الله، وأطلقوا الرصاص الحي صوب طاقم تلفزيون فلسطين أثناء تغطيته للأحداث.

وقال رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن "عشرات المستوطنين هاجموا القرية واعتدوا على منازل المواطنين وأطلقوا الرصاص الحي تجاههم بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي"، مناشداً القرى المجاورة ضرورة التوجه لأم صفا من أجل مساندة الأهالي هناك.

من جهته، قال مصور تلفزيون فلسطين الزميل الصحفي محمد راضي، إن مستوطنين بحماية جيش الاحتلال أطلقوا النار صوبه وصوب الزميلة فلانتينا أبو حامد، أثناء قيامهما بتغطية اعتداءات المستوطنين على القرية.

وأضاف أن قرابة 70 مستوطناً اقتحموا قرية أم صفا يرافقهم جيش الاحتلال، وأطلقوا النار صوب المنازل ومنشآت المواطنين، لافتاً إلى أن طاقم التلفزيون كان يقوم بتغطية الأحداث من على سطح أحد المنازل، حيث أطلق المستوطنون النار صوبهم، ما تسبب بإصابة الكاميرا بالرصاص الحي بشكل مباشر وتحطمها، كذلك تحطم معدات البث.

وتابع أن "لُطف الله حال دون إصابته والزميلة فلانتينا جراء عدوان المستوطنين، الذي تسبب أيضا بنفوق حصان لأحد المواطنين، وإشعال النيران بعدد من من المنازل، فيما اعتدى المستوطنون أيضاً على مركبة إسعاف كانت تقل مريضا، ما أدى لإصابة سائقها بجروح ورضوض، وإلحاق أضرار بها".

أخبار ذات صلة

سلطنة عمان تدين اعتداءات الاحتلال والمستوطنين

سلطنة عمان تدين اعتداءات الاحتلال والمستوطنين

مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية في فتح تدين تعامل وزارتي العمل والتنمية بملف مساعدات العمال

مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية في فتح تدين تعامل وزارتي العمل والتنمية بملف مساعدات العمال

اشتية يطلع وفدا من جامعة الدول العربية على مستجدات الأوضاع وانتهاكات الاحتلال

اشتية يطلع وفدا من جامعة الدول العربية على مستجدات الأوضاع وانتهاكات الاحتلال

تفاصيل لقاء الأحمد ووفد من الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني

تفاصيل لقاء الأحمد ووفد من الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني

جماهير نابلس تشيع جثمان الشهيد ادريس

جماهير نابلس تشيع جثمان الشهيد ادريس

مركز فلسطين: الاعتقال الإداري يستنزف أعمار وصحة أسيران مصابين بالسرطان

مركز فلسطين: الاعتقال الإداري يستنزف أعمار وصحة أسيران مصابين بالسرطان

نواب التشريعي بغزة يتوجهون لمحاسبة الاحتلال على جريمة الحصار دولياً

نواب التشريعي بغزة يتوجهون لمحاسبة الاحتلال على جريمة الحصار دولياً

زعارير: شعبنا يملك عزيمة قوية وإصراراً على المضي في طريق المقاومة

زعارير: شعبنا يملك عزيمة قوية وإصراراً على المضي في طريق المقاومة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

سلطنة عمان تدين اعتداءات الاحتلال والمستوطنين

سلطنة عمان تدين اعتداءات الاحتلال والمستوطنين

مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية في فتح تدين تعامل وزارتي العمل والتنمية بملف مساعدات العمال

مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية في فتح تدين تعامل وزارتي العمل والتنمية بملف مساعدات العمال

مركز فلسطين: الاعتقال الإداري يستنزف أعمار وصحة أسيران مصابين بالسرطان

مركز فلسطين: الاعتقال الإداري يستنزف أعمار وصحة أسيران مصابين بالسرطان

نواب التشريعي بغزة يتوجهون لمحاسبة الاحتلال على جريمة الحصار دولياً

نواب التشريعي بغزة يتوجهون لمحاسبة الاحتلال على جريمة الحصار دولياً

زعارير: شعبنا يملك عزيمة قوية وإصراراً على المضي في طريق المقاومة

زعارير: شعبنا يملك عزيمة قوية وإصراراً على المضي في طريق المقاومة

البرلمان العربي يدين إحراق المستوطنين نسخ من المصحف الشريف وتدنيس المساجد في نابلس

البرلمان العربي يدين إحراق المستوطنين نسخ من المصحف الشريف وتدنيس المساجد في نابلس

ملحق كشف &quot;التنسيقات المصرية&quot; للسفر يوم الإثنين

ملحق كشف "التنسيقات المصرية" للسفر يوم الإثنين

ناصر: ندعو لتطبيق قرارات المجلس الوطني وتسليح الشعب وحماية المقاومة

ناصر: ندعو لتطبيق قرارات المجلس الوطني وتسليح الشعب وحماية المقاومة

منوعات

شاهد.. حلا شيخة تصدم الجميع بهذا الفعل

شاهد.. حلا شيخة تصدم الجميع بهذا الفعل

كارول سماحة تتصدر محركات البحث بأغنيتها الجديدة

كارول سماحة تتصدر محركات البحث بأغنيتها الجديدة

بالفيديو.. ابنة وائل كفوري تثير تفاعلاً عبر منصات التواصل

بالفيديو.. ابنة وائل كفوري تثير تفاعلاً عبر منصات التواصل

شاهد.. لحظات رومانسية تجمع بين أصالة نصري وزوجها

شاهد.. لحظات رومانسية تجمع بين أصالة نصري وزوجها

صلاح عبد الله يمازح جمهوره بصورة جديدة له

صلاح عبد الله يمازح جمهوره بصورة جديدة له

بالصور.. مريام فارس تلفت الأنظار بإطلالة جريئة من داخل حمام السباحة

بالصور.. مريام فارس تلفت الأنظار بإطلالة جريئة من داخل حمام السباحة

ما حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن؟

ما حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن؟

يوسف الشريف ينافس في رمضان 2024 بعمل يجمعه مع زوجته

يوسف الشريف ينافس في رمضان 2024 بعمل يجمعه مع زوجته

&quot; طليقي شغلني بملاهي ليلية&quot;... بوسي تتصدر الترند بتصريحاتها الأخيرة

" طليقي شغلني بملاهي ليلية"... بوسي تتصدر الترند بتصريحاتها الأخيرة

عربي

كم عدد الحجاج الذين استقبلتهم السعودية منذ عام 1954؟

كم عدد الحجاج الذين استقبلتهم السعودية منذ عام 1954؟

تفاصيل لقاء السيسي وبن سلمان في باريس

تفاصيل لقاء السيسي وبن سلمان في باريس

سوريا تسجل 16 هزة أرضية ضعيفة خلال 24 ساعة الماضية

سوريا تسجل 16 هزة أرضية ضعيفة خلال 24 ساعة الماضية

نقل نجل القذافي المُحتجز في لبنان للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

نقل نجل القذافي المُحتجز في لبنان للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي