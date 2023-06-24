الإعلام الرسمي: استهداف الاحتلال لطواقمنا لن يرهبنا ولن يمنعنا من القيام بواجبنا

رام الله - دنيا الوطنأدان الاعلام الرسمي الفلسطيني، قيام عصابات المستوطنين، باطلاق النار المباشر على طواقمه في قرية ام صفا شمال رام الله.وأوضح الاعلام الرسمي في بيان صحفي، اليوم السبت، أن طاقمه نجا من موت محقق بعد أن أصابت رصاصتان كاميرا (تلفزيون فلسطين).وطالب كافة الموسسات الاعلامية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، بالقيام بدورها بتوفير الحماية للطواقم الإعلامية، مؤكداً في الوقت ذاته، أن الاعلام الفلسطيني سيبقى يؤدي رسالته الوطنية في فضح جرائم الاحتلال وعصابات المستوطنين.