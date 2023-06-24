شؤون فلسطينية

الصحة تدين اعتداء مستوطنين على مركبة إسعاف تقل مريضاً قرب رام الله

الصحة تدين اعتداء مستوطنين على مركبة إسعاف تقل مريضاً قرب رام الله
الصحة تدين اعتداء المستوطنين على مركبة إسعاف تقل مريضاً قرب رام الله
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزيرة الصحة مي الكيلة، جريمة اعتداء مستوطنين على مركبة إسعاف تقل مريضاً قرب قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وقالت الكيلة في بيان، اليوم السبت، إن "مركبة إسعاف تابعة لمركز طوارئ شهداء بني زيد الغربية الطبي التابع لمديرية صحة رام الله والبيرة تعرضت لرشق بالحجارة من قبل المستوطنين بالقرب من أم صفا، وذلك أثناء نقلها لمريض من المركز في بيت ريما إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله".

وأضافت أن هذا "الاعتداء أسفر عن إصابة سائق الإسعاف بجروح ورضوض، فيما نجا المريض بأعجوبة ولم يصب بأذى، مشيرة إلى أن عناية الله حالت دون انقلاب سيارة الإسعاف".

وطالبت وزيرة الصحة المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الطواقم الطبية وأبناء شعبنا من إرهاب المستوطنين المتواصل، والذي يتم تحت غطاء من جيش الاحتلال.



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