غزة: الزراعة تتحدث عن وضع الأضاحي والمسالخ قبل حلول عيد الأضحى

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة، أدهم البسيوني، إنه تم إدخال كميات كافية من العجول، وتحديداً قرابة 17 ألف عجل الى القطاع بالطرق السليمة والإجراءات الصحية المشددة.وأضاف في تصريح إذاعي، بأنه تم تهيئة حوالي 130 مسلخ في قطاع غزة، ما بين دائم ومؤقت، لاستقبال موسم الأضاحي واستيعاب كافة الكميات بعيد الأضحى المبارك.وأكد بأن الطواقم الطبية والبيطرية ستكون في متابعة مستمرة خلال أيام عيد الأضحى، لمراقبة عمليات الذبح وحرصا على وصول اللحوم لمستحقيها بصحة جيدة.ودعا البسيوني المواطنين إلى "الذبح في الأماكن المخصصة وعدم الذبح في الشوارع العامة حفاظاَ على سلامتهم والمظهر العام".كما دعا المؤسسات إلى السرعة في نقل اللحوم وتوفير مبردات حتى لا تتلف هذه اللحوم و ضمان وصولها إلى مستحقيها بسلام، مؤكداً أن "كل الاستعدادات والإجراءات التي تخص عيد الأضحى المبارك قد أحكمت".وتابع: طواقم مباحث التمويل تتواجد بشكل مستمر في المزارع لمتابعة الموازين ومتابعة إجراءات السلامة.