40 مفقوداً بعد غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل الإيطالية



كما قال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، فلافيو دي جياكومو إن القارب الحديدي أبحر من صفاقس في تونس وعلى متنه 46 مهاجرا من دول في أفريقيا جنوب الصحراء هي ساحل العاج وبوركينا فاسو والكاميرون.



وأضاف بأن المركب انقلب بسبب رياح قوية وأمواج عاتية، مشيراً إلى أن "بضعة ناجين نقلوا إلى لامبيدوزا وآخرون أعيدوا إلى تونس"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وأوضح دي جياكومو أن "بين المفقودين سبع نساء وقاصرا واحدا. الناجون هم جميعا رجال بالغون".

ولفت إلى أنه "منذ تشرين الثاني/نوفمبر، لاحظنا أن عدد الواصلين (من تونس) من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء يزيد عن عدد المهاجرين التونسيين"، مذكّرا بأن الطريق البحرية التونسية "أكثر أمانا من الطريق الليبية لأنها أقصر".



وتابع المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، أن هذه الظاهرة ترجع إلى "التمييز الشديد الذي يعانيه المهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء في تونس، وبالتالي هم يفرون من هذا البلد"، وفق تعبيره.



يشار إلى أن لامبيدوزا إحدى نقاط الدخول الرئيسية للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط، حيث تقع على بُعد 145 كيلومترا من الساحل التونسي.

كما قال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، فلافيو دي جياكومو إن القارب الحديدي أبحر من صفاقس في تونس وعلى متنه 46 مهاجرا من دول في أفريقيا جنوب الصحراء هي ساحل العاج وبوركينا فاسو والكاميرون.وأضاف بأن المركب انقلب بسبب رياح قوية وأمواج عاتية، مشيراً إلى أن "بضعة ناجين نقلوا إلى لامبيدوزا وآخرون أعيدوا إلى تونس"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).وأوضح دي جياكومو أن "بين المفقودين سبع نساء وقاصرا واحدا. الناجون هم جميعا رجال بالغون".





يشار إلى أن قارب يقل مئات المهاجرين انقلب قبالة السواحل اليونانية قبل نحو عشرة أيام، الأمر الذي أدى إلى غرق 81، بينما لا يزال نحو 500 في عداد المفقودين.

رام الله - دنيا الوطنبعد أيام قليلة من غرق مئات المهاجرين قبالة السواحل اليونانية، فُقد نحو 40 شخصاً بينهم رضيع، إثر غرق قارب للمهاجرين الخميس قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة.جاء ذلك وفق ما أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في إيطاليا كيارا كاردوليتي، في تغريدة عبر (تويتر).