حركة المقاومة الشعبية تنعي الشهيد العجلونى منفذ عملية حاجز قلنديا





وأكدت أن "هذا حق مشروع لشعبنا في مقاومة المحتل الصهيوني ونسأل الله الرحمة للشهيد اسحق العجلوني منفذ العملية الذي سطر بدمه صفحة جديدة من صفحات العز والجهاد ضمن مشروعنا التحرري".



وأضافت: "سنستمر بمشروعنا الجهادي المقاوم بكافة الوسائل حتى دحر الاحتلال وإسقاط كافة مشاريع التهويد والتطبيع".



رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، الشاب إسحق حمدي أمين العجلوني (17 عاماً) من بلدة كفر عقب قضاء القدس المحتلة، منذ عملية إطلاق النار عند حاجز قلنديا فجر اليوم.وباركت الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "عملية إطلاق النار على معبر قلنديا والتي أدت لإصابة جنديين صهيونيين ونثمن هذا العمل البطولي".