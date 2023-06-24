بقيمة مليون دولار.. الشيخ يُعلن تسليم مكرمة قطرية لمؤسسات وجمعيات جنين ومخيمها

يشار إلى أن مدينة جنين ومخيمها تعرضوا خلال الأيام الماضية لاعتداءات إسرائيلية أسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة المئات.









رام الله - دنيا الوطنأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، اليوم السبت، تسليم مكرمة قطرية تقدر مليون دولار، لمؤسسات وجمعيات جنين ومخيمها.وقال في تغريدة عبر (تويتر)، ومرفقاً صوراً تظهر تسليم المكرمة لمحافظ جنين اللواء أكرم الرجوب: "قمت بتسليم المكرمة القطرية البالغة مليون دولار الى مؤسسات وجمعيات جنين ومخيمها".وأعرب الشيخ عن شكره للأمير الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، والشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني، متمنياً لقطر الشقيقة الازدهار والتقدم والنجاح.