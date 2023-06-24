شؤون فلسطينية

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة غرب سلفيت

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة غرب سلفيت
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أقام مستوطنون، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة ديراستيا غرب سلفيت، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد رئيس بلدية ديراستيا معاذ السلمان، أنه خلال أقل من 24 ساعة استولى عشرات المستوطنين على أراضي المواطنين في منطقة القعدة شمال البلدة، ووضعوا كرفانين وثلاث حظائر غنم، وقاموا بشق طريق ترابية للمنطقة، وتمديد شبكات مياه وكهرباء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكان مستوطنون، أشعلوا الليلة، النيران في أراض ببلدة سعير شمال شرق الخليل.

ووفق مصادر محلية فإن مستوطني مستوطنة (أصفر)، أشعلوا النيران في أشجار حرجية ومثمرة بواد سعير شمال شرق الخليل، ما أدى لاحتراق عشرات الأشجار.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الجمعة، بأن المستوطنين أقاموا ما لا يقل على سبع بؤرٍ استيطانية جديدة بالضفة الغربية منذ عملية مستوطنة (عيلي) الأخيرة.

وبحسب صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، فإن المستوطنين أقاموا تلك البؤر بالضفة بعلم وموافقة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتيناهو والمستوى السياسي.

وفي وقت سابق، أفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، بأن نتنياهو ووزير جيش الاحتلال غالانت، ووزير المالية المتطرف سموتريتش، اتفقوا على الدفع فوراً لتخطيط بناء قرابة 1000 وحدة سكنية جديدة بالقرب من موقع عملية إطلاق النار في مستوطنة (عيلي).

كما وقالت (القناة 12) الإسرائيلية، إن "سكان مستوطنة عيلي طالبوا الحكومة الإسرائيلية بإقامة مستوطنة جديدة في رام الله، كرد على العملية التي قتل فيها 4 من مستوطنيها".

ويشار إلى أن أربعة إسرائيليين قتلوا مساء الثلاثاء المنصرم، وأصيب أربعة آخرون في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان قرب مستوطنة (عيلي) شمال مدينة رام الله.

أخبار ذات صلة

سلطنة عمان تدين اعتداءات الاحتلال والمستوطنين

سلطنة عمان تدين اعتداءات الاحتلال والمستوطنين

مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية في فتح تدين تعامل وزارتي العمل والتنمية بملف مساعدات العمال

مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية في فتح تدين تعامل وزارتي العمل والتنمية بملف مساعدات العمال

اشتية يطلع وفدا من جامعة الدول العربية على مستجدات الأوضاع وانتهاكات الاحتلال

اشتية يطلع وفدا من جامعة الدول العربية على مستجدات الأوضاع وانتهاكات الاحتلال

تفاصيل لقاء الأحمد ووفد من الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني

تفاصيل لقاء الأحمد ووفد من الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني

جماهير نابلس تشيع جثمان الشهيد ادريس

جماهير نابلس تشيع جثمان الشهيد ادريس

مركز فلسطين: الاعتقال الإداري يستنزف أعمار وصحة أسيران مصابين بالسرطان

مركز فلسطين: الاعتقال الإداري يستنزف أعمار وصحة أسيران مصابين بالسرطان

نواب التشريعي بغزة يتوجهون لمحاسبة الاحتلال على جريمة الحصار دولياً

نواب التشريعي بغزة يتوجهون لمحاسبة الاحتلال على جريمة الحصار دولياً

زعارير: شعبنا يملك عزيمة قوية وإصراراً على المضي في طريق المقاومة

زعارير: شعبنا يملك عزيمة قوية وإصراراً على المضي في طريق المقاومة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

سلطنة عمان تدين اعتداءات الاحتلال والمستوطنين

سلطنة عمان تدين اعتداءات الاحتلال والمستوطنين

مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية في فتح تدين تعامل وزارتي العمل والتنمية بملف مساعدات العمال

مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية في فتح تدين تعامل وزارتي العمل والتنمية بملف مساعدات العمال

مركز فلسطين: الاعتقال الإداري يستنزف أعمار وصحة أسيران مصابين بالسرطان

مركز فلسطين: الاعتقال الإداري يستنزف أعمار وصحة أسيران مصابين بالسرطان

نواب التشريعي بغزة يتوجهون لمحاسبة الاحتلال على جريمة الحصار دولياً

نواب التشريعي بغزة يتوجهون لمحاسبة الاحتلال على جريمة الحصار دولياً

زعارير: شعبنا يملك عزيمة قوية وإصراراً على المضي في طريق المقاومة

زعارير: شعبنا يملك عزيمة قوية وإصراراً على المضي في طريق المقاومة

البرلمان العربي يدين إحراق المستوطنين نسخ من المصحف الشريف وتدنيس المساجد في نابلس

البرلمان العربي يدين إحراق المستوطنين نسخ من المصحف الشريف وتدنيس المساجد في نابلس

ملحق كشف &quot;التنسيقات المصرية&quot; للسفر يوم الإثنين

ملحق كشف "التنسيقات المصرية" للسفر يوم الإثنين

ناصر: ندعو لتطبيق قرارات المجلس الوطني وتسليح الشعب وحماية المقاومة

ناصر: ندعو لتطبيق قرارات المجلس الوطني وتسليح الشعب وحماية المقاومة

منوعات

شاهد.. حلا شيخة تصدم الجميع بهذا الفعل

شاهد.. حلا شيخة تصدم الجميع بهذا الفعل

كارول سماحة تتصدر محركات البحث بأغنيتها الجديدة

كارول سماحة تتصدر محركات البحث بأغنيتها الجديدة

بالفيديو.. ابنة وائل كفوري تثير تفاعلاً عبر منصات التواصل

بالفيديو.. ابنة وائل كفوري تثير تفاعلاً عبر منصات التواصل

شاهد.. لحظات رومانسية تجمع بين أصالة نصري وزوجها

شاهد.. لحظات رومانسية تجمع بين أصالة نصري وزوجها

صلاح عبد الله يمازح جمهوره بصورة جديدة له

صلاح عبد الله يمازح جمهوره بصورة جديدة له

بالصور.. مريام فارس تلفت الأنظار بإطلالة جريئة من داخل حمام السباحة

بالصور.. مريام فارس تلفت الأنظار بإطلالة جريئة من داخل حمام السباحة

ما حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن؟

ما حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن؟

يوسف الشريف ينافس في رمضان 2024 بعمل يجمعه مع زوجته

يوسف الشريف ينافس في رمضان 2024 بعمل يجمعه مع زوجته

&quot; طليقي شغلني بملاهي ليلية&quot;... بوسي تتصدر الترند بتصريحاتها الأخيرة

" طليقي شغلني بملاهي ليلية"... بوسي تتصدر الترند بتصريحاتها الأخيرة

عربي

كم عدد الحجاج الذين استقبلتهم السعودية منذ عام 1954؟

كم عدد الحجاج الذين استقبلتهم السعودية منذ عام 1954؟

تفاصيل لقاء السيسي وبن سلمان في باريس

تفاصيل لقاء السيسي وبن سلمان في باريس

سوريا تسجل 16 هزة أرضية ضعيفة خلال 24 ساعة الماضية

سوريا تسجل 16 هزة أرضية ضعيفة خلال 24 ساعة الماضية

نقل نجل القذافي المُحتجز في لبنان للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

نقل نجل القذافي المُحتجز في لبنان للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي