مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة غرب سلفيت

ووفق مصادر محلية فإن مستوطني مستوطنة (أصفر)، أشعلوا النيران في أشجار حرجية ومثمرة بواد سعير شمال شرق الخليل، ما أدى لاحتراق عشرات الأشجار.

ووفق مصادر محلية فإن مستوطني مستوطنة (أصفر)، أشعلوا النيران في أشجار حرجية ومثمرة بواد سعير شمال شرق الخليل، ما أدى لاحتراق عشرات الأشجار.

وكان مستوطنون، أشعلوا الليلة، النيران في أراض ببلدة سعير شمال شرق الخليل.

وكان مستوطنون، أشعلوا الليلة، النيران في أراض ببلدة سعير شمال شرق الخليل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الجمعة، بأن المستوطنين أقاموا ما لا يقل على سبع بؤرٍ استيطانية جديدة بالضفة الغربية منذ عملية مستوطنة (عيلي) الأخيرة.





وبحسب صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، فإن المستوطنين أقاموا تلك البؤر بالضفة بعلم وموافقة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتيناهو والمستوى السياسي.





وفي وقت سابق، أفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، بأن نتنياهو ووزير جيش الاحتلال غالانت، ووزير المالية المتطرف سموتريتش، اتفقوا على الدفع فوراً لتخطيط بناء قرابة 1000 وحدة سكنية جديدة بالقرب من موقع عملية إطلاق النار في مستوطنة (عيلي).





كما وقالت (القناة 12) الإسرائيلية، إن "سكان مستوطنة عيلي طالبوا الحكومة الإسرائيلية بإقامة مستوطنة جديدة في رام الله، كرد على العملية التي قتل فيها 4 من مستوطنيها".



