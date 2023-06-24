مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة غرب سلفيت
أقام مستوطنون، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة ديراستيا غرب سلفيت، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد رئيس بلدية ديراستيا معاذ السلمان، أنه خلال أقل من 24 ساعة استولى عشرات المستوطنين على أراضي المواطنين في منطقة القعدة شمال البلدة، ووضعوا كرفانين وثلاث حظائر غنم، وقاموا بشق طريق ترابية للمنطقة، وتمديد شبكات مياه وكهرباء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وكان مستوطنون، أشعلوا الليلة، النيران في أراض ببلدة سعير شمال شرق الخليل.
ووفق مصادر محلية فإن مستوطني مستوطنة (أصفر)، أشعلوا النيران في أشجار حرجية ومثمرة بواد سعير شمال شرق الخليل، ما أدى لاحتراق عشرات الأشجار.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الجمعة، بأن المستوطنين أقاموا ما لا يقل على سبع بؤرٍ استيطانية جديدة بالضفة الغربية منذ عملية مستوطنة (عيلي) الأخيرة.
وبحسب صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، فإن المستوطنين أقاموا تلك البؤر بالضفة بعلم وموافقة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتيناهو والمستوى السياسي.
وفي وقت سابق، أفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، بأن نتنياهو ووزير جيش الاحتلال غالانت، ووزير المالية المتطرف سموتريتش، اتفقوا على الدفع فوراً لتخطيط بناء قرابة 1000 وحدة سكنية جديدة بالقرب من موقع عملية إطلاق النار في مستوطنة (عيلي).
كما وقالت (القناة 12) الإسرائيلية، إن "سكان مستوطنة عيلي طالبوا الحكومة الإسرائيلية بإقامة مستوطنة جديدة في رام الله، كرد على العملية التي قتل فيها 4 من مستوطنيها".
ويشار إلى أن أربعة إسرائيليين قتلوا مساء الثلاثاء المنصرم، وأصيب أربعة آخرون في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان قرب مستوطنة (عيلي) شمال مدينة رام الله.
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