فيديو وصور.. إعلام الاحتلال يكشف هوية منفذ عملية إطلاق النار في قلنديا

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت، هوية منفذ عملية إطلاق النار عند حاجز قلنديا فجر اليوم، شمال مدينة القدس المحتلة.





ووفق موقع (مفزاك راعام)، فإن منفذ عملية إطلاق النار هو إسحاق العجلوني، حيث نشرت صورة له، وللسلاح الذي استخدمه خلال العملية.





كما تناقلت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع فيديو تظهر اللحظات الأولى للعملية التي أسفرت عن إصابة إسرائيلييْن أحدهما جراحه خطيرة، وفق موقع (إنتل نيوز) الإسرائيلي، بينما تم إطلاق النار على المنفذ ليُعلن عن استشهاده.





تأتي هذه العملية بعد ثلاثة أيام من عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل أربعة إسرائيليين، نفذها فلسطينيان قرب مستوطنة (عيليه) شمال مدينة رام الله.































رام الله - دنيا الوطن