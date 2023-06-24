غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، السبت، إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (18 - 23 حزيران/ يونيو 2023).وأفادت الهيئة بأن إجمالي المغادرة عبر المعبر خلال الأسبوع الماضي بلغت 11450 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 10099 وافداً.وأشارت الهيئة إلى أن المغادرين توزعوا إلى 11261 مواطناً 160 أجنبيًا، و29 من فلسطينيي أراضي 48، وتوزع الوافدين بين 9882 مواطناً، و162 أجنبياً، و51 من فلسطينيي أراضي 48، إضافة إلى أربع وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة وأراضي 48