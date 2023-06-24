شؤون فلسطينية

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي
معبر بيت حانون/ إيرز
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، السبت، إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (18 - 23 حزيران/ يونيو 2023).

وأفادت الهيئة بأن إجمالي المغادرة عبر المعبر خلال الأسبوع الماضي بلغت 11450 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 10099 وافداً.

وأشارت الهيئة إلى أن المغادرين توزعوا إلى 11261 مواطناً 160 أجنبيًا، و29 من فلسطينيي أراضي 48، وتوزع الوافدين بين 9882 مواطناً، و162 أجنبياً، و51 من فلسطينيي أراضي 48، إضافة إلى أربع وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة وأراضي 48

أخبار ذات صلة

فيديو وصور.. إعلام الاحتلال يكشف هوية منفذ عملية إطلاق النار في قلنديا

فيديو وصور.. إعلام الاحتلال يكشف هوية منفذ عملية إطلاق النار في قلنديا

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

الاتحاد الأوروبي يُدين هجمات المستوطنين في الضفة الغربية

الاتحاد الأوروبي يُدين هجمات المستوطنين في الضفة الغربية

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت

أسعار الدواجن والخضروات واللحوم في أسواق غزة

أسعار الدواجن والخضروات واللحوم في أسواق غزة

خلال اتصال مع هنغبي... مسؤول أميركي كبير يعرب عن قلقه من عنف المستوطنين

خلال اتصال مع هنغبي... مسؤول أميركي كبير يعرب عن قلقه من عنف المستوطنين

طالع: سعر صرف الدولار أمام الشيكل في بداية الأسبوع

طالع: سعر صرف الدولار أمام الشيكل في بداية الأسبوع

وزير الأوقاف يُعلن وفاة حاجة من غزة في مكة المكرمة

وزير الأوقاف يُعلن وفاة حاجة من غزة في مكة المكرمة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت

طالع أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم السبت

خلال اتصال مع هنغبي... مسؤول أميركي كبير يعرب عن قلقه من عنف المستوطنين

خلال اتصال مع هنغبي... مسؤول أميركي كبير يعرب عن قلقه من عنف المستوطنين

طقس فلسطين: أجواء حارة وارتفاع على درجات الحرارة

طقس فلسطين: أجواء حارة وارتفاع على درجات الحرارة

وزير الأوقاف يعلن وفاة حاج فلسطيني في الحرم المكي

وزير الأوقاف يعلن وفاة حاج فلسطيني في الحرم المكي

الولايات المتحدة: لا نؤيد أي أنشطة استيطانية إسرائيلية جديدة

الولايات المتحدة: لا نؤيد أي أنشطة استيطانية إسرائيلية جديدة

بدران: الاحتلال عاجز عن مواجهة تصاعد المقاومة وتطورها بالضفة

بدران: الاحتلال عاجز عن مواجهة تصاعد المقاومة وتطورها بالضفة

خريشة يشيد بالتصدي لاعتداءات المستوطنين ويؤكد قدرة شعبنا على إفشال مخططات الاحتلال

خريشة يشيد بالتصدي لاعتداءات المستوطنين ويؤكد قدرة شعبنا على إفشال مخططات الاحتلال

محكمة الاحتلال ترفض التماس الأسير عبد الباسط معطان المصاب بالسرطان

محكمة الاحتلال ترفض التماس الأسير عبد الباسط معطان المصاب بالسرطان

منوعات

بالصور.. مريام فارس تلفت الأنظار بإطلالة جريئة من داخل حمام السباحة

بالصور.. مريام فارس تلفت الأنظار بإطلالة جريئة من داخل حمام السباحة

ما حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن؟

ما حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن؟

يوسف الشريف ينافس في رمضان 2024 بعمل يجمعه مع زوجته

يوسف الشريف ينافس في رمضان 2024 بعمل يجمعه مع زوجته

&quot; طليقي شغلني بملاهي ليلية&quot;... بوسي تتصدر الترند بتصريحاتها الأخيرة

" طليقي شغلني بملاهي ليلية"... بوسي تتصدر الترند بتصريحاتها الأخيرة

بالفيديو.. خالد صلاح يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

بالفيديو.. خالد صلاح يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

صورة: ظهور نادر يجمع ياسمين عبدالعزيز وشقيقها ووالديهما

صورة: ظهور نادر يجمع ياسمين عبدالعزيز وشقيقها ووالديهما

طالع: القائمة النهائية لأفلام عيد الأضحى 2023

طالع: القائمة النهائية لأفلام عيد الأضحى 2023

عمر كمال يكشف عن رأيه بتقنية الذكاء الاصطناعي: مشروع فاشل

عمر كمال يكشف عن رأيه بتقنية الذكاء الاصطناعي: مشروع فاشل

بالصور: بعد غياب.. آمال ماهر تتصدر محركات البحث في حفل تخرج نجلها

بالصور: بعد غياب.. آمال ماهر تتصدر محركات البحث في حفل تخرج نجلها

المطربة بوسي توضح أسباب القطيعة بينها وبين سعد الصغير

المطربة بوسي توضح أسباب القطيعة بينها وبين سعد الصغير

عربي

تفاصيل لقاء السيسي وبن سلمان في باريس

تفاصيل لقاء السيسي وبن سلمان في باريس

سوريا تسجل 16 هزة أرضية ضعيفة خلال 24 ساعة الماضية

سوريا تسجل 16 هزة أرضية ضعيفة خلال 24 ساعة الماضية

نقل نجل القذافي المُحتجز في لبنان للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

نقل نجل القذافي المُحتجز في لبنان للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي

مصرع خمسة مهاجرين وفقدان 12 آخرين بعد غرق قاربهم قبالة تونس

مصرع خمسة مهاجرين وفقدان 12 آخرين بعد غرق قاربهم قبالة تونس